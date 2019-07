Como saber se a dificuldade para engravidar precisa de tratamento

A infertilidade é caracterizada pela dificuldade de engravidar. Casais que tentam ter um bebê, por pelo menos um ano, sem sucesso, devem procurar um especialista para investigar o que está acontecendo. Dados disponíveis indicam que pelo menos 50 milhões de casais em todo o mundo sofrem de infertilidade. Ao contrário do que se imagina, a infertilidade não é um problema exclusivamente feminino. As causas ocorrem tanto nos homens quanto nas mulheres, na mesma proporção.

No programa Veja Saúde, a jornalista Natalia Cuminale entrevista o obstetra Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana. Na conversa, ele explica como é feito o diagnóstico da infertilidade e quais tratamentos são indicados para cada caso. A mudança de hábitos, por exemplo, pode ter um impacto direto na capacidade de conceber. Além disso, Rosa esclarece as diferenças entre a inseminação artificial e a fertilização in vitro.

