Giro Veja: Pela primeira vez, um presidente participa da Marcha para Jesus

A Marcha para Jesus reúne milhares de pessoas no feriado de Corpus Christi em São Paulo. A grande novidade desde ano é a presença de um presidente da República, pela primeira vez na história do evento gospel. Jair Bolsonaro já participou no ano passado, quando ainda era pré-candidato às eleições. O público evangélico representa 30% da população do país e uma das principais bases do eleitorado de Bolsonaro. O evento acontece há 27 anos e, nesta quinta-feira, mais de 28 artistas devem se apresentar.

Giro Veja também destaca o aumento da tensão entre Irã e Estados Unidos. O motivo: um drone de vigilância militar americano foi derrubado pelo país do Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “o Irã cometeu um grande erro”. Por sua vez, o Irã negou envolvimento no ataque e insinuou que essa foi uma armadilha dos americanos.