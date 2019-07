Giro Veja: Texto-base da reforma da Previdência é aprovado

A comissão especial da reforma da Previdência na Câmara aprovou, nesta quinta-feira 4, por 36 votos a 13, o parecer do relator Samuel Moreira (PSDB-SP). Os parlamentares participavam da audiência desde as 10 horas da manhã para tentar votar o relatório. Essa é a última etapa para que o texto possa ir ao plenário da casa. Ficou de fora do parecer as alterações propostas pelo governo para o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e deficientes de baixa renda, e para a aposentadoria rural.

O texto prevê que seja fixada uma idade mínima para que os trabalhadores brasileiros possam pedir a aposentadoria: 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. O tempo mínimo de contribuição subirá para 20 anos no caso dos homens, mas será mantido em 15 anos para as mulheres. A alteração para as mulheres foi feita pelo relator na comissão.

Giro Veja também destaca a fala do presidente Jair Bolsonaro durante um café da manhã com a bancada agropecuária. O presidente comentou sobre a cobrança do presidente da França, Emmanuel Macron, e da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, sobre os cuidados com o meio ambiente no Brasil. “Eu sobrevoei a Europa duas vezes e não encontrei um quilômetro quadrado de floresta naquela região. Eles não têm autoridade para discutir essa questão”, declarou Bolsonaro.