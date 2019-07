Giro Veja: Texto-base da Previdência começa a ser votado na Câmara

O plenário da Câmara dos Deputados começa a votar nesta quarta-feira 10, o texto da reforma da Previdência. Como se trata de uma mudança na Constituição, a proposta precisa ser votada em dois turnos e ter o apoio de três quintos dos deputados. Ou seja, 308 votos favoráveis dos 531 parlamentares. A proposta cria novas regras para que brasileiros possam pedir a aposentadoria.

A principal mudança é a fixação de idade mínima: caso a reforma entre em vigor, é preciso ter 62 anos, no caso das mulheres ou 65 anos, se homem, para pedir o benefício. O presidente da casa, Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro dizem estar confiantes com uma aprovação até o fim desta semana. Mas as discussões na Câmara já passam de sete horas. Por volta das 17 horas, os deputados começaram a votar o texto-base, aprovado pela comissão especial na semana passada, apresentado pelo relator Samuel Moreira (PSDB-SP).