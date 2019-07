Giro Veja: Reforma da Previdência pode ter cronograma atrasado

O possível novo atraso para a votação da Reforma da Previdência pode acontecer porque está prevista a apresentação de um novo parecer do relator Samuel Moreira. Segundo o presidente da comissão especial da Câmara, Marcelo Ramos, “há uma demanda para que se retire referências a estados e municípios do texto. Há possibilidade de novos ajustes”. No entanto, segundo o Radar, a comissão do Senado deve incluir estados e municípios com o apoio do presidente da Casa, Davi Alcolumbre.

Giro Veja também destaca a morte do príncipe Khalid Al Qasimi, de 39 anos, herdeiro dos Emirados Árabes, foi encontrado morto em Londres nesta quarta-feira. Segundo a polícia, a autopsia foi feita, mas os resultados são inconclusivos. Agora, as autoridades esperam os resultados de novos exames. Qasimi trabalhava como estilista. A família dele governa o emirado de Sharjah, desde 1972. O país decretou luto de três dias.