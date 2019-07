Giro Veja: Novas mensagens mostram atuação ilegal de Moro com a Lava Jato

Novos diálogos entre o ministro Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato foram divulgados nesta sexta-feira 5, pelo site The Intercept Brasil em parceria com VEJA. A reportagem aponta que foram analisadas 649.551 mensagens do aplicativo Telegram e que os diálogos são verdadeiros, o que confirmaria que Moro cometeu irregularidades. Nas novas conversas, o então juiz solicita que a acusação inclua provas nos processos que chegariam depois e também pede para acelerar ou retardar operações. Além disso, Moro faz pressão para que delações não andassem. Segundo a reportagem, Moro age como o chefe do Ministério Público Federal. Clique para ler a reportagem completa.

Nota da redação: procurados por VEJA, Deltan Dalla­gnol e Sergio Moro não quiseram receber a reportagem. Ambos gostariam que os arquivos fossem enviados a eles de forma virtual, mas, alegando compromissos de agenda, recusaram-se a recebê-­los pessoalmente, uma condição estabelecida por VEJA. Mesmo sem saber o conteúdo das mensagens, a assessoria do Ministério da Justiça enviou a seguinte nota: “A revista Veja se recusou a enviar previamente as informações publicadas na reportagem, não sendo possível manifestação a respeito do assunto tratado. Mesmo assim, cabe ressaltar que o ministro da Justiça e Segurança Pública não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos, que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente e que configuram violação da privacidade de agentes da lei com o objetivo de anular condenações criminais e impedir novas investigações. Reitera-­se que o ministro sempre pautou sua atuação pela legalidade”.

Colaboraram Leandro Demori, Victor Pougy, Nonato Viegas e Bruna de Lara