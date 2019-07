Giro Veja: ‘Não é nepotismo’, diz Bolsonaro sobre indicar filho

O presidente Jair Bolsonaro voltou a comentar, nesta sexta-feira 12, sobre a possível indicação para que o deputado Eduardo Bolsonaro chefie a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. “Não depende de mim, depende do meu filho se vai aceitar e depende do Senado que vai sabatiná-lo”, afirmou o presidente. Para Bolsonaro, a indicação não é nepotismo. “Quem o acompanha quando ele viaja para o mundo todo, fala inglês fluentemente, fala espanhol, já foi em vários países da Europa, conhece a família de Donald Trump, tem liberdade com seus filhos, não é um aventureiro”, defendeu Bolsonaro.

