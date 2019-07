Giro Veja: Moro se explica na Câmara e encontra ambiente mais hostil

O ministro Sergio Moro passa por uma sabatina na tarde desta terça-feira, na Câmara. Ele responde aos questionamentos dos deputados sobre os diálogos vazados entre ele e o procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol. O ministro encontrou um ambiente mais hostil do que no Senado. Isso porque, na CCJ da Câmara, a oposição ao governo de Bolsonaro é maior e mais atuante. A sessão começou por volta das 14 horas. “Não reconheço a autenticidade dessas mensagens, não tenho mais essas mensagens no meu celular, não tenho como ver as mensagens e dizer: ‘elas são minhas’”, declarou o ministro. Moro também apontou qual seria a motivação do hacker: “A minha opinião é que alguém com muitos recursos está por trás dessas invasões e o objetivo principal seria invalidar as condenações da Lava Jato”.

Giro Veja também destaca a apresentação do novo parecer da Reforma da Previdência, que será apresentado às 16 horas desta terça-feira, na Comissão Especial da Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, se reuniu esta manhã com governadores para decidir se os estados entram ou não no relatório. No entanto, essa definição só deve ocorrer no plenário.