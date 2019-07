Giro Veja: Mesmo preso, assessor de ministro continua no cargo

Mateus Von Rondon Martins, um dos assessores mais próximos do ministro do Turismo Álvaro Antônio, Diário Oficial da União desta segunda-feira não consta a exoneração do funcionário. No site da pasta, o nome do assessor aparece seguido pelo aviso: “sem compromissos oficiais”. , um dos assessores mais próximos do ministro do Turismo continua no cargo , mesmo preso desde a semana passada. Segundo o Radar , nodesta segunda-feira não consta a exoneração do funcionário. No site da pasta, o nome do assessor aparece seguido pelo aviso: “sem compromissos oficiais”.

Von Rondon foi preso em um operação da Polícia Federal, por envolvimento no suposto esquema de candidaturas “laranjas” do PSL nas eleições do ano passado.

Giro Veja também destaca a conclusão do inquérito, prevista para esta segunda-feira, sobre a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade contra o atacante Neymar. Existem duas possibilidades: o arquivamento do caso ou o indiciamento do jogador. Neymar está de férias do Paris Saint Germain (PSG) e não joga pela seleção brasileira na Copa América por causa de uma contusão no tornozelo.