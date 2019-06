Giro Veja: Em dia de pesquisa negativa, Bolsonaro rebate chanceler alemã

Jair Bolsonaro chegou em Osaka, no Japão, para participar do Angela Merkel, que se disse preocupada com o desmatamento no Brasil. O presidentechegou em, no, para participar do encontro de líderes da cúpula do G20 , que acontece a partir do dia 28 de junho. Indagado por jornalistas, o presidente comentou sobre a declaração da chanceler alemã, que se disse preocupada com o desmatamento no Brasil.

“Eles [alemães] têm a aprender muito conosco. O presidente do Brasil que está aqui não é como alguns anteriores que vieram para serem advertidos por outros países. Não, a situação aqui é de respeito para com o Brasil. Não aceitaremos tratamento como no passado de alguns casos de chefes de estado que estiveram aqui”, declarou o presidente brasileiro.

Giro Veja também destaca a divulgação da pesquisa Ibope de junho, que apontou um aumento da insatisfação de brasileiros com o governo de Bolsonaro. Os que avaliam como ruim/péssimo eram 27% em abril. Em junho já são 32%. 35% avaliava o governo como ótimo ou bom em abril. Esse número caiu para 32% em junho. Já as pessoas que não confiam no presidente eram 45% e, em dois meses, são 51%. Quem desaprova a maneira de Bolsonaro governar, subiu de 40% para 48%. O levantamento foi encomendado pela CNI e ouviu duas mil pessoas de 125 municípios. Segundo o órgão, a confiança da pesquisa é de 95%.