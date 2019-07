Giro Veja: Bolsonaro comenta sobre o ‘peso real’

A primeira viagem de estado do presidente Jair Bolsonaro para a Argentina ainda gera curiosidade. De volta ao Brasil nesta sexta-feira, o presidente comentou sobre a possibilidade de uma nova moeda em conjunto com o país argentino, o “peso real”. O ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que essa união agradaria a Argentina e que a nova moeda pode se expandir para os países do Mercosul, por exemplo. Durante a formatura de sargentos da Marinha, no Rio de Janeiro, Bolsonaro respondeu questionamentos de jornalistas sobre a moeda: “Uma família começa com duas pessoas, a ideia foi lançada na Argentina”. E completou: “Quem sabe fazer uma moeda única aqui na América do Sul?”

Giro Veja também destaca a desaceleração do Indice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que ficou em 0,13% em maio. Em abril deste ano, era 0,57%. Os dados, divulgados pelo IBGE, apontam também que é o menor resultado para o maio desde 2006.