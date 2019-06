Sirius: Na velocidade da luz

Situado em Campinas (SP), no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) — uma organização da sociedade civil que recebe recursos federais —, o Sirius é um acelerador de partículas que entra em operação em 2020. Com investimentos da ordem de 1,8 bilhão de reais, o Sirius será utilizado para ajudar em quebra-cabeças cuja resolução possibilitará o desenvolvimento de medicamentos com princípios ativos descobertos em meio à biodiversidade brasileira.

Para tanto, o projeto Brazilian Biodiversity Molecular Power House (MPH) dedica-se a desvendar e analisar a estrutura de moléculas naturais de plantas, ervas etc. oriundas de várias regiões do país. O laboratório farmacêutico nacional Aché foi o primeiro a apostar nos resultados do projeto iluminado pelo Sirius — ainda em 2017 ele firmou um contrato para o desenvolvimento de dois medicamentos.