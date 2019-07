A tropa do Facebook

Em reportagem desta semana, VEJA mostra como funciona o sistema de monitoramento de usuários do Facebook. O que eles combatem? Como fazem isso? O que está em jogo se a companhia de Mark Zuckerberg não conseguir botar ordem no caos que se tornou o site?

No vídeo acima, confira uma radiografia da atuação da tropa de 15 000 revisores do Facebook. No texto da revista há um mergulho muito mais aprofundado, fruto de visita ao centro terceirizado do Facebook que faz o serviço de fiscalizar a rede na América Latina e em parte da Europa.