Amante ardilosa

Durante a sessão da Câmara que começou a discutir a reforma da Previdência, Gleisi Hoffmann (PT-PR), conhecida pelo codinome ‘Amante’ do Departamento de Propinas da Odebrecht, soltou a seguinte frase: “Trocar emenda por voto é um tapa na cara do povo”. Ela se referia à liberação de verbas que o próprio congresso tornou obrigatórias. Socos e pontapés nos brasileiros foram desferidos pelo partido que Gleisi preside. Em 2005, por exemplo, explodiu o escândalo do mensalão. Em 2015, a Lava Jato começou a devassar o escândalo do petrolão. Gleisi certamente acredita que, como desvia Ivan Lessa a cada 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos 15 anos anteriores.