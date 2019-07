A exibição dos codinomes reduziu a agressividade da oposição

No mais recente comentário de um minuto, Augusto Nunes sugeriu que os deputados favoráveis à Lava Jato revelassem o codinome no departamento de propinas da Odebrecht de todos os parlamentares que exagerassem na agressividade com o ministro Sergio Moro. A sugestão foi parcialmente atendida, com bons resultados. O Brasil ficou sabendo, por exemplo, que não é o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) quem tem pavor da Lava Jato. É o ‘Montanha’ da lista da Odebrecht. E a deputada Maria do Rosário, surpreendida pela exibição de cartazes com seu codinome Solução, teve o chilique mais curto desde que chegou ao congresso.

Errata: O colunista de Veja confundiu o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, com o deputado federal Paulo Pimenta, do PT gaúcho.