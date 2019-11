Zurich cria app para ajudar a promover um trânsito mais seguro

Mesmo com medidas legais para tornar o trânsito mais seguro nos últimos anos, como a Lei Seca, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e a adoção da cadeirinha para crianças, a cada 15 minutos uma pessoa morre em um acidente de trânsito no país, de acordo com o Ministério da Saúde. Essas ocorrências provocaram a morte de 35.367 indivíduos em 2017 e as principais vítimas foram motociclistas, ocupantes de automóveis e caminhonetes, pedestres e ciclistas.

“O Brasil é um país muito grande e segurança no trânsito é um tema relativamente novo, especialmente quando se trata de políticas públicas efetivas. Nações com taxas de mortalidade por acidentes de trânsito próximas a zero adotaram medidas que priorizam a vida, o transporte público de qualidade e eficaz, além de regras claras e efetivas sobre velocidade, álcool na direção e utilização de equipamentos de proteção”, explica Roberta Torres, especialista no tema e autora do livro Campanhas educativas de trânsito: uma metodologia de classificação.

As causas dos acidentes estão historicamente relacionadas a fatores comportamentais, como desatenção do motorista, excesso de velocidade, ingestão de álcool, desobediência à sinalização e ultrapassagens indevidas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. E cerca de 90% das colisões fatais são provocadas por erro humano.

Foi com base nessas informações que a Zurich criou o aplicativo Zurich Driver para os clientes que possuem o seguro automóvel. Ele avalia parâmetros como condução distraída, frenagem, curvas, velocidade, aceleração e geral. A ideia é que, depois do percurso, ao verificar o mapa e a nota atribuída a cada quesito, o motorista tenha consciência de sua forma de direção, identifique comportamentos de risco e adote uma conduta mais prudente no trânsito.

“O objetivo do aplicativo é ajudar nossos clientes a se tornarem melhores motoristas”, afirma Rodrigo Barros, diretor de estratégia e inovação da Zurich. Além de apoiar os usuários a dirigirem de forma mais segura e consciente, a empresa também oferece benefícios de acordo com a pontuação atingida na avaliação da condução. Os clientes poderão receber descontos na renovação do seguro automóvel que podem chegar a até 25%, bem como participar de desafios e sorteios mensais. “Vale ressaltar que o aplicativo não é um monitoramento da forma de condução para avaliar o risco de sinistro. Inclusive, há uma cláusula de privacidade no aplicativo.”

O Zurich Driver tem baixíssimo consumo de bateria e funciona sem a necessidade de outro tipo de sensor no veículo. Ele conta com uma tecnologia segura e os dados de utilização são armazenados no celular sem precisar estar conectado à rede de internet móvel. Os registros na plataforma online somente acontecem quando o aparelho estabelece uma conexão por wi-fi, ou seja, o aplicativo não consome o pacote de dados do usuário. Ele está disponível para os clientes de seguro de automóvel da Zurich nas lojas de aplicativos Google Play (Android) e Apple Store (iOS).