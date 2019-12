YouTube: PewDiePie, com 102 milhões de fãs, avisa que deixará plataforma

O polêmico vlogger PewDiePie, que se tornou uma das maiores estrelas do YouTube e atingiu uma das mais altas remunerações geradas no site, disse ontem, dia 15, que está “se sentindo muito cansado” e dará uma pausa na carreira. “No começo do ano que vem, vou passar um tempo afastado. Vou explicar isso mais tarde”, disse.

Aos 29 anos, o sueco, cujo nome verdadeiro é Felix Kjellberg, possui o gigantesco número de 102 milhões de inscritos, e alcançou a fama com seus comentários sobre videogame e vídeos que tratavam sobre a própria comunidade de produtores de conteúdo. Contudo, em 2017 ele se envolveu em polêmicas, com acusações de racismo e antissemitismo, ao usar termos e imagens pejorativas nos vídeos, o que levou ele a dar uma primeira pausa na produção.

Naquele período, reconheceu que o material que havia publicado era ofensivo, mas disse que não apoiou “qualquer tipo de atitude odiosa”. Ele pediu desculpas por usar o termo “nigger” (considerado tabu nos Estados Unidos para brancos, pelo teor racista, ainda mais quando estes se referem a negros) em uma transmissão ao vivo e, no ano passado, se desculpou novamente por repostar um meme em que parecia zombar da cantora Demi Lovato e de seu período hospitalizada, em tratamento por uma suspeita de overdose.

No início deste ano, o vlogger perdeu sua coroa como estrela mais prestigiada no YouTube, depois de um longo período em que disputou a posição com a a gravadora indiana T-Series, evento que foi seguido de perto pelos fãs dos dois canais.