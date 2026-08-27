Xbox anuncia recurso para transformar jogos físicos em versões digitais

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Xbox anuncia recurso para converter jogos físicos em digitais, a partir de 31 de agosto, para Xbox Insiders. Jogadores poderão preservar suas coleções e usar títulos em nuvem. A novidade surge após a polêmica decisão da Sony de parar com mídias físicas, oferecendo uma alternativa valorizada pelos gamers.

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O Xbox anunciou na última quarta-feira, 26, um novo recurso para os jogadores que utilizam os CDs, mídia física dos jogos. A partir de 31 de agosto, usuários do Xbox Insiders poderão começar os testes com a ferramenta que permite transformar os jogos físicos em versões digitais na biblioteca dos usuários .

A CEO do Xbox, Asha Sharma, publicou ontem em seu Instagram um vídeo de divulgação do novo recurso. “Sua biblioteca física de jogos é mais que uma coleção de discos. Ela guarda anos de memórias e histórias que merecem ser preservadas”, afirmou a diretora.

Ao inserir o CD de um jogo no console Xbox, o usuário desbloqueará, de forma automática, uma versão digital dele em sua biblioteca. De acordo com informações da empresa, grande parte dos jogos com disco do Xbox One e Xbox Series X funcionarão com o novo recurso. A adição do jogo em formato digital permitirá que os jogadores o utilizem com outros recursos já conhecidos da empresa, como o Xbox Play Anywhere e o Xbox Cloud Gaming.

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Apesar de não terem divulgado uma lista específica de títulos disponíveis, a empresa reiterou que milhares de jogos poderão ser resgatados assim que o recurso for lançado de forma ampla. “Ainda que nem todos os títulos estejam disponíveis durante o lançamento, esse é um passo importante para um futuro em que jogadores podem ter mais confiança de que os jogos que eles compram continuarão com eles no futuro”, afirmou a Xbox durante o anúncio.

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No último mês, o mundo dos jogos se viu em meio a uma polêmica por causa de um anúncio da Sony, empresa responsável pelo Playstation e principal rival do Xbox. A empresa determinou que não venderia mais jogos em formato físico, o reconhecido CD, mantendo apenas as bibliotecas digitais do console em funcionamento. O anúncio gerou revolta e lançou uma onda de opiniões contrárias à mudança. Apesar dos clamores, a Sony manteve a decisão.