Xbox Labs: iniciativa quer explorar jogos e experimentos gerados por IA

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A Xbox anunciou o Xbox Labs, uma nova iniciativa para transformar tecnologias emergentes e projetos experimentais em experiências práticas para jogadores e desenvolvedores. A decisão responde ao avanço da IA na programação, permitindo a criação de inovações que desafiam modelos tradicionais e prometem resultados positivos para os jogadores.

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A Xbox, que pertence à Microsoft, anunciou na terça-feira, 13, a criação do Xbox Labs, uma iniciativa dedicada a transformar tecnologias emergentes e projetos experimentais em experiências práticas para jogadores e desenvolvedores. O anúncio foi feito por meio de um memorando assinado por Asha Sharma, CEO da companhia, divulgado no portal Xbox Wire. A decisão responde diretamente ao avanço acelerado de modelos de inteligência artificial voltados à programação, capazes de reconstruir e cruzar códigos de grandes jogos.

Nas últimas semanas, ferramentas de IA permitiram a usuários realizar engenharia reversa em sistemas complexos em questão de semanas, resultando em misturas virais entre franquias consagradas. Entre os testes compartilhados pela comunidade estão projetos que inserem personagens de Minecraft no universo de Elden Ring ou permitem andar de skate dentro de cenários de Call of Duty. Simultaneamente, códigos de títulos para PC foram adaptados para arquiteturas Apple Silicon e para execução em navegadores via WebAssembly e WebGPU, tecnologia que já se aproxima de 90% de suporte global.

Será formada uma equipe enxuta composta por criadores de jogos, engenheiros e cientistas. O grupo trabalhará com desenvolvimento aberto e medirá seu sucesso pelo aumento no volume de pessoas jogando e criando.

No documento divulgado, Sharma destacou o impacto dessas transformações: “Esses experimentos desafiam premissas antigas sobre nossa indústria: a ligação entre software e hardware, a fronteira entre criação e jogo, e como as pessoas descobrem e vivenciam os jogos”. Ela ressaltou que, embora essas iniciativas pressionem estruturas tradicionais, representam “resultados inequivocamente bons para os jogadores, mesmo quando (e às vezes porque) desafiam nossos modelos de negócios existentes”.

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A publicação também traçou um paralelo entre os jogos e o avanço da automação em programação. Conforme o comunicado, a codificação tornou-se o primeiro grande campo para agentes de IA devido à facilidade de escrever, rodar e testar programas — dinâmica similar à dos jogos eletrônicos. Atualmente, os usuários acumulam mais de 72 bilhões de horas anuais jogando títulos da plataforma Xbox, montante cerca de cinco vezes maior que a estimativa mundial de tempo dedicado à escrita de software.

Apesar do foco em novas tecnologias, a companhia assegurou que as prioridades operacionais seguem inalteradas, mantendo os compromissos com os 4Cs, a fabricação de consoles, o lançamento de novos títulos e a gestão responsável da propriedade intelectual. A empresa reforçou ainda que pretende compartilhar com desenvolvedores de toda a indústria as ferramentas construídas ao longo dos trabalhos no laboratório.