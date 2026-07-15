xAI de Musk processa usuário do Grok por criar ‘deepfakes’ sexuais de menores
Processo é pioneiro no campo de empresas de IA que processam usuários por mau uso de suas ferramentas
A xAI, startup de inteligência artificial (IA) do trilionário Elon Musk, processou um usuário do Grok, IA do X (antigo Twitter), por utilizá-la como ferramenta para a criação de “deepfakes”, imagens geradas por IA de pessoas reais, de abuso sexual infantil. O caso é um dos primeiros em que uma empresa processa um usuário por mau uso de suas ferramentas.
O acusado, chamado Terry Harwood, é da Carolina do Sul e, segundo a empresa, enviou imagens de adultos e menores de idade ao Grok, na tentativa de que a IA criasse conteúdo sexual dos indivíduos. De acordo com informações da agência Reuters, a empresa solicitou uma quantidade não divulgada de dinheiro como forma de compensação pelo uso contrário aos termos de serviço da ferramenta, além disso, pediu pela proibição total do acesso de Hardwood à IA.
“A xAI suspendeu 52 mil contas e fez 73 mil denúncias ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (NCMEC) em 2026, o que resultou em ao menos 244 prisões”, disse a empresa dentro dos documentos do processo. A companhia de Musk afirmou ainda que “impõe suas regras contra os violadores através de suspensões e exclusões de conta, além de denunciar material suspeito de abuso sexual de menores ao NCMEC”.