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Tecnologia

X vincula perfis de atletas às equipes da NFL para combater contas falsas e desinformação

A medida introduz uma camada adicional de autenticação

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 14h01 | Atualizado em 21 set 2026, 14h29
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JANUARY 04: Dak Prescott #4 of the Dallas Cowboys in action during the game against the New York Giants at MetLife Stadium on January 04, 2026 in East Rutherford, New Jersey. The New York Giants won 34-17. (Photo by Ishika Samant/Getty Images)
Mudanças no X: confirmar a legitimidade das contas e conter a proliferação de perfis falsos (Ishika Samant/Getty Images)
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X vincula perfis de atletas às equipes da NFL para combater contas falsas e desinformação Priorizar nos meus resultados Google

O X (antigo Twitter) passou a conectar os perfis oficiais dos jogadores da National Football League (NFL) às suas respectivas equipes. A medida introduz uma camada adicional de autenticação com o objetivo de confirmar a legitimidade das contas e conter a proliferação de perfis falsos e a disseminação de desinformação no esporte.

A vinculação direta entre atletas e franquias busca assegurar a procedência das informações divulgadas, preservando a reputação dos envolvidos e aumentando a segurança para ações comerciais. A iniciativa responde à consolidação das plataformas digitais como os principais canais de comunicação e relacionamento no meio esportivo.

Para Reginaldo Diniz, CEO da End to End, a autenticação oficial impacta diretamente a relação de credibilidade com os torcedores. “Saber se aquela conta é realmente de um atleta ou de uma equipe passa a ser parte da própria relação de confiança e essa iniciativa promove justamente essa discussão. Isso protege o público, mas também protege o patrimônio de atletas, clubes e marcas”, avaliou Diniz.

Além da verificação institucional na NFL, o X utiliza ferramentas de checagem colaborativa, como as Notas da Comunidade, para mitigar a circulação de publicações enganosas. Para que uma nota seja exibida publicamente, o sistema busca o consenso entre colaboradores com histórico de perspectivas divergentes. Um estudo publicado em 2025 indicou que a presença dessas notas reduziu, em média, 45,7% os reenvios (reposts) de conteúdos falsos, além de diminuir as curtidas em 43,5% e as visualizações em 14%.

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A proteção da identidade digital também se conecta à gestão de imagem dos esportistas em um cenário de maior autonomia para o fechamento de acordos individuais. “Em um mercado cada vez mais digital, saber quem está por trás de uma informação é fundamental. A conexão entre os perfis oficiais de atletas e equipes ajuda a combater a desinformação e aumenta a segurança para torcedores e marcas. É um movimento que fortalece a credibilidade do esporte nas redes sociais”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, uma das principais agências de marketing esportivo do Brasil.

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