X vincula perfis de atletas às equipes da NFL para combater contas falsas e desinformação

O X (antigo Twitter) passou a conectar os perfis oficiais dos jogadores da National Football League (NFL) às suas respectivas equipes. A medida introduz uma camada adicional de autenticação com o objetivo de confirmar a legitimidade das contas e conter a proliferação de perfis falsos e a disseminação de desinformação no esporte.

A vinculação direta entre atletas e franquias busca assegurar a procedência das informações divulgadas, preservando a reputação dos envolvidos e aumentando a segurança para ações comerciais. A iniciativa responde à consolidação das plataformas digitais como os principais canais de comunicação e relacionamento no meio esportivo.

Para Reginaldo Diniz, CEO da End to End, a autenticação oficial impacta diretamente a relação de credibilidade com os torcedores. “Saber se aquela conta é realmente de um atleta ou de uma equipe passa a ser parte da própria relação de confiança e essa iniciativa promove justamente essa discussão. Isso protege o público, mas também protege o patrimônio de atletas, clubes e marcas”, avaliou Diniz.

Além da verificação institucional na NFL, o X utiliza ferramentas de checagem colaborativa, como as Notas da Comunidade, para mitigar a circulação de publicações enganosas. Para que uma nota seja exibida publicamente, o sistema busca o consenso entre colaboradores com histórico de perspectivas divergentes. Um estudo publicado em 2025 indicou que a presença dessas notas reduziu, em média, 45,7% os reenvios (reposts) de conteúdos falsos, além de diminuir as curtidas em 43,5% e as visualizações em 14%.

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A proteção da identidade digital também se conecta à gestão de imagem dos esportistas em um cenário de maior autonomia para o fechamento de acordos individuais. “Em um mercado cada vez mais digital, saber quem está por trás de uma informação é fundamental. A conexão entre os perfis oficiais de atletas e equipes ajuda a combater a desinformação e aumenta a segurança para torcedores e marcas. É um movimento que fortalece a credibilidade do esporte nas redes sociais”, comenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, uma das principais agências de marketing esportivo do Brasil.