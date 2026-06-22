Wikipédia não confia em IAs para editarem seus artigos, diz cofundador

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Jimmy Wales, cofundador da Wikipédia, expressa preocupação com a IA, afirmando que ferramentas não são confiáveis para editar artigos devido a “alucinações”. Ele destaca o uso massivo e o custo financeiro que o tráfego de robôs gera para a plataforma, levando a acordos com empresas e até bloqueios.

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Para o cofundador da Wikipédia, Jimmy Wales, ferramentas de Inteligência Artificial (IA) não são confiáveis o suficiente para que a plataforma permita a edição direta de artigos por elas. Em entrevista à AFP nesta segunda-feira, 22, o empresário ressaltou os perigos dos modelos de IA e a preocupação recorrente da plataforma com o uso que grandes empresas fazem de suas informações.

Para ele, apesar dos agentes de IA poderem ser úteis, em especial ao alertarem a comunidade de editores da plataforma sobre notícias específicas, o problema das “alucinações” é grande demais para ser ignorado. Em certos contextos, modelos de IA podem criar informações sem base e repassá-las ao usuário, fenômeno que recebe o nome de alucinação. Jimmy ressalta que, apesar de versões mais recentes terem menor incidência do problema, ele ainda é recorrente.

Outro fator que preocupa a plataforma é o extenso uso de suas informações pelas Inteligências. Wales explica que os agentes dependem — e muito — das informações disponíveis na Wikipédia para responder os questionamentos dos usuários. De acordo com ele, a presença de IAs no tráfego do site aumentou, enquanto o uso humano caiu oito por cento.

A Wikipédia foi criada em 2001 e, até os dias de hoje, serve como a principal enciclopédia virtual do planeta. O site depende de doações de usuários para se manter e o avanço das IAs tem entrado no meio da discussão. Wales explica que o uso extensivo das informações do site, que resulta em milhares de visitas por robôs, custa “dinheiro de verdade” a Fundação Wikimedia, gerente da plataforma.

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Jimmy explica que a Wikipédia já tem acordos com empresas de tecnologia para garantir que eles “paguem sua parcela justa” da situação. “Estamos começando a bloquear as empresas que não se comportam, mas veremos como isso vai seguir”, explica o empresário.

(com AFP)