Whatsapp bane contas de usuários do aplicativo ao redor do mundo

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Milhares de usuários do WhatsApp foram surpreendidos com suas contas banidas globalmente nesta segunda-feira, 3. O aplicativo, popular no Brasil, justificou a medida por suposta violação dos Termos de Serviço. A Meta, responsável pelo app, afirmou que age para proteger os usuários, mas admite a possibilidade de erros e busca solução rápida. Entenda o que aconteceu e como a empresa se posiciona diante da situação.

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Diversos usuários do Whatsapp acordaram nesta segunda-feira, 3, com suas contas no aplicativo de mensagens banidas. O seguinte aviso apareceu na tela dos usuários: “Esta conta não pode mais usar o Whatsapp”. A motivação dada pela plataforma é que as atividades das contas podem não ter seguido os Termos de Serviço da empresa. O aplicativo é o mais utilizado no Brasil para comunicação.

Os relatos de usuários banidos começaram pela manhã desta segunda-feira e têm crescido até o presente momento. Além do Brasil, pessoas de outros países também foram afetadas no mesmo período, o que indica um fenômeno global. Os afetados têm se pronunciado com revolta nas redes sociais, em especial o X (antigo Twitter) e o Instagram.

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Após a tela de banimento aparecer, existe a possibilidade de pedir por uma análise para restaurar o acesso à conta e que, segundo a plataforma, é concluída em “até 24 horas”. As contas afetadas ficam impedidas de acessar suas mensagens, fazer login, realizar chamadas ou acessar qualquer função do aplicativo.

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Em comunicado à imprensa, a Meta afirmou que trabalha para estar à frente “daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários”. A empresa admitiu que, eventualmente, pode cometer equívocos, e que nestes casos buscam resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam se comunicar.

Veja abaixo a declaração completa de um porta-voz do Whatsapp:

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“Trabalhamos continuamente para estar à frente daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários. Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar.”