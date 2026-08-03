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Tecnologia

Whatsapp bane contas de usuários do aplicativo ao redor do mundo

Usuários podem solicitar uma análise para restaurar a conta que deve durar até 24 horas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 15h07
Lupa sobre o nome WhatsApp em verde, centralizado em uma tela branca, cercado por múltiplos ícones verdes do aplicativo de mensagens
Serviço de mensagens é o mais utilizado no Brasil (Dilara Irem Sancar/Anadolu/Getty Images)
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Diversos usuários do Whatsapp acordaram nesta segunda-feira, 3, com suas contas no aplicativo de mensagens banidas. O seguinte aviso apareceu na tela dos usuários: “Esta conta não pode mais usar o Whatsapp”. A motivação dada pela plataforma é que as atividades das contas podem não ter seguido os Termos de Serviço da empresa. O aplicativo é o mais utilizado no Brasil para comunicação. 

Os relatos de usuários banidos começaram pela manhã desta segunda-feira e têm crescido até o presente momento. Além do Brasil, pessoas de outros países também foram afetadas no mesmo período, o que indica um fenômeno global. Os afetados têm se pronunciado com revolta nas redes sociais, em especial o X (antigo Twitter) e o Instagram. 

Tela do WhatsApp com fundo preto e texto branco informando que a conta não pode usar o aplicativo desde 3 de agosto de 2026. Um ícone de perfil com um sinal de proibido vermelho aparece no topo. O texto explica que a conta pode ter violado os Termos de Serviço e oferece a opção de pedir uma análise para restaurar o acesso, incluindo conversas e mensagens, com a maioria das análises concluídas em até 24 horas
Imagem que apareceu para diversos usuários nesta manhã (Redes Sociais/Reprodução)
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Após a tela de banimento aparecer, existe a possibilidade de pedir por uma análise para restaurar o acesso à conta e que, segundo a plataforma, é concluída em “até 24 horas”. As contas afetadas ficam impedidas de acessar suas mensagens, fazer login, realizar chamadas ou acessar qualquer função do aplicativo. 

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Tela do WhatsApp com a mensagem Conta em análise, informando que a atividade e dados do dispositivo estão sendo verificados conforme os Termos de Serviço, com resultado em até 24 horas. Abaixo, opções para Como usar o WhatsApp com responsabilidade e Sobre contas e celulares roubados
Análise da conta deve durar até 24 horas (Redes Sociais/Reprodução)
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Em comunicado à imprensa, a Meta afirmou que trabalha para estar à frente “daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários”. A empresa admitiu que, eventualmente, pode cometer equívocos, e que nestes casos buscam resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam se comunicar. 

Veja abaixo a declaração completa de um porta-voz do Whatsapp:

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“Trabalhamos continuamente para estar à frente daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários. Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar.” 

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Meta
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