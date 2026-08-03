Whatsapp bane contas de usuários do aplicativo ao redor do mundo
Usuários podem solicitar uma análise para restaurar a conta que deve durar até 24 horas
Diversos usuários do Whatsapp acordaram nesta segunda-feira, 3, com suas contas no aplicativo de mensagens banidas. O seguinte aviso apareceu na tela dos usuários: “Esta conta não pode mais usar o Whatsapp”. A motivação dada pela plataforma é que as atividades das contas podem não ter seguido os Termos de Serviço da empresa. O aplicativo é o mais utilizado no Brasil para comunicação.
Os relatos de usuários banidos começaram pela manhã desta segunda-feira e têm crescido até o presente momento. Além do Brasil, pessoas de outros países também foram afetadas no mesmo período, o que indica um fenômeno global. Os afetados têm se pronunciado com revolta nas redes sociais, em especial o X (antigo Twitter) e o Instagram.
Após a tela de banimento aparecer, existe a possibilidade de pedir por uma análise para restaurar o acesso à conta e que, segundo a plataforma, é concluída em “até 24 horas”. As contas afetadas ficam impedidas de acessar suas mensagens, fazer login, realizar chamadas ou acessar qualquer função do aplicativo.
Em comunicado à imprensa, a Meta afirmou que trabalha para estar à frente “daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários”. A empresa admitiu que, eventualmente, pode cometer equívocos, e que nestes casos buscam resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam se comunicar.
Veja abaixo a declaração completa de um porta-voz do Whatsapp:
“Trabalhamos continuamente para estar à frente daqueles que tentam fazer uso indevido do nosso serviço e banimos contas para ajudar a proteger os demais usuários. Eventualmente, podemos cometer equívocos e, quando isso acontece, buscamos resolver a situação o mais rápido possível para que as pessoas possam voltar a se comunicar.”