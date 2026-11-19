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O WhatsApp comecou a liberar para usuarios brasileiros a funcao de agendar o envio de mensagens de texto, fotos e videos. A novidade permite programar disparos automaticos com ate duas semanas de antecedencia, tanto em conversas individuais quanto em grupos. Saiba como testar o recurso.

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O WhatsApp começou a ampliar a liberação de uma ferramenta que permite agendar o envio de mensagens para datas e horários escolhidos pelos usuários. A novidade, que vinha sendo testada em versões experimentais do aplicativo, já começou a aparecer para parte do público brasileiro neste mês de novembro. Com o recurso, será possível preparar uma mensagem com antecedência e programar seu envio automático, sem precisar acessar o aplicativo no momento determinado.

A proposta é facilitar a comunicação em situações como felicitações de aniversário, lembretes de compromissos e recados profissionais. Apesar da ampliação do acesso, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, ainda não anunciou uma data para a disponibilização da ferramenta a todos os usuários.

Como funciona o agendamento de mensagens no WhatsApp?

O novo recurso permite escrever uma mensagem e escolher antecipadamente quando ela deverá ser entregue ao destinatário. Depois de programado, o conteúdo é enviado automaticamente na data e no horário definidos, mesmo que o usuário não esteja utilizando o aplicativo naquele momento.

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Nos testes, o agendamento está disponível tanto para conversas individuais quanto para grupos. A funcionalidade também permite programar mensagens de texto, fotografias, vídeos e links.

No entanto, há algumas limitações. O intervalo mínimo para programar uma mensagem é de dez minutos, enquanto o prazo máximo identificado nas versões experimentais é de duas semanas. Além disso, fotografias e vídeos precisam ser agendados individualmente, sem a possibilidade de programar vários arquivos de uma só vez.

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Como agendar uma mensagem no WhatsApp?

O procedimento varia de acordo com a versão do aplicativo. Nos celulares que já receberam a funcionalidade experimental, o agendamento pode ser feito diretamente pela conversa. Confira o passo a passo:

Abra o WhatsApp e selecione a conversa desejada; Escreva a mensagem que pretende enviar; Pressione e segure o botão de envio; Selecione a opção de agendamento; Escolha a data e o horário desejados; Confirme a programação para que a mensagem seja enviada automaticamente. Continua após a publicidade

No WhatsApp Web, a novidade também foi identificada por usuários. Nesse caso, é necessário escrever a mensagem e clicar no ícone de relógio que aparece no campo de digitação. Em seguida, basta selecionar a data e o horário do envio.

É possível programar mais de uma mensagem e consultar os conteúdos que ainda aguardam o horário de envio.

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É possível cancelar uma mensagem agendada?

Sim. A ferramenta permite visualizar e excluir mensagens programadas antes que sejam enviadas. Para isso, o usuário deve acessar a seção dedicada aos agendamentos nas informações da conversa e selecionar o conteúdo que deseja cancelar.

Caso a mensagem seja excluída antes do horário determinado, o destinatário não recebe uma notificação sobre o cancelamento.

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Nos grupos, há uma regra adicional: as mensagens agendadas são destinadas apenas às pessoas que já participavam da conversa no momento da programação. Portanto, quem entrar no grupo posteriormente não receberá aquele conteúdo, mesmo que o envio ainda não tenha ocorrido.

Quando a novidade estará disponível para todos?

O WhatsApp ainda não informou uma data oficial para a liberação geral do recurso. A distribuição ocorre gradualmente, o que significa que alguns usuários podem encontrar a ferramenta enquanto outros ainda não têm acesso.