Voo bem-sucedido: Bezos inaugura o turismo espacial com foguetes

Jeff Bezos, fundador da Amazon e homem mais rico do mundo, seu irmão Mark, o jovem holandês Oliver Daemen e a aviadora pioneira Wally Funk se tornaram oficialmente astronautas hoje ao ultrapassar a Kármán, linha imaginária que separa a atmosfera do espaço sideral, a 100 quilômetros de altitude. O voo foi realizado a bordo da cápsula RSS (sigla em inglês para Nave Espacial Reutilizável) First Step, montada no alto do foguete New Shepard, da empresa Blue Origin, fundada pelo próprio Bezos duas décadas atrás.

O voo suborbital, que decolou na manhã desta terça-feira, 20 de julho (aniversário de 52 anos do pouso do homem na Lua), durou cerca de 11 minutos e inaugurou a era do turismo espacial por meio de foguetes. O New Shepard viajou a uma velocidade três vez maior que a do som, denominada Mach 3, o equivalente a aproximadamente 3700 quilômetros por hora. Após a separação do foguete, a cápsula flutuou no espaço por cerca de três minutos, retornando a salvo à superfície, no deserto do oeste do Texas, próximo ao espaçoporto de onde decolou. A descida foi amortecida por paraquedas de frenagem, seguidos de paraquedas principais e um pequeno disparo de retrofoguetes antes de tocar o solo.

Toda a manobra da cápsula foi autônoma, dispensando pilotagem humana. O foguete reutilizável também desceu autonomamente até o ponto de pouso designado e será usado em passeios futuros. Segundo Bob Smith, CEO da Blue Origin, dois voos adicionais devem ser realizados ainda neste ano, mas o preço por assento ainda não foi divulgado. Um único lugar na viagem inaugural foi leiloado semanas atrás por 28 milhões de dólares, mas o vencedor postergou o embarque para outra oportunidade, abrindo vaga para o segundo na fila, o estudante Oliver Daemen, cuja viagem foi paga pelo pai, um milionário especializado em gestão de patrimônio.

A cápsula turística da Blue Origin tem janelas amplas, que conferem aos passageiros uma vista admirável, da decolagem ao pouso. A capacidade máxima é de seis pessoas, mas somente quatro assentos foram ocupados hoje. Daemen, com apenas 18 anos, recém-formado no colégio, tornou-se o mais jovem astronauta, enquanto a aviadora Wally Funk, de 82 anos, que participou do processo de recrutamento da Nasa em 1961, mas nunca teve a oportunidade de viajar ao espaço, consagrou-se, 60 anos após seu ingresso na agência espacial americana, como a astronauta mais velha da história, superando a marca de John Glenn, astronauta americano, hoje falecido, que voltou à ativa quando tinha 77 anos de idade.