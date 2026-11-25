O lançamento de Grand Theft Auto VI recoloca em pauta o limite entre a ação virtual e a percepção do público durante a experiência interativa. Ambientado na região fictícia de Leonida, o jogo acompanha o casal de contraventores Jason Duval e Lucia Caminos em assaltos e fugas. Diante desse cenário de simulação de crimes e sátira social, a psicóloga Livia Scienza, doutora pela UFSCar, avalia que a vivência no controle não se confunde com a identidade de quem joga, caracterizando uma forma de transgressão segura dentro do entretenimento.

O que caracteriza a experiência de transgressão segura?

A dinâmica interativa de GTA VI permite ao público vivenciar situações de infração no ambiente virtual sem romper as fronteiras do mundo real. Ao comentar esse comportamento, Livia destaca a clareza que o usuário mantém sobre sua própria individualidade ao declarar que ‘você age no jogo, mas sabe que não é o personagem’.

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Como o enredo de GTA VI constrói a narrativa de contravenção?

A trama da Rockstar Games introduz os personagens Jason Duval e Lucia Caminos, apresentados como um casal de pequenos contraventores envolvidos em assaltos e fugas na região fictícia de Leonida. Inspirada em retratos clássicos do cinema sobre duplas criminosas, a história estabelece um contexto de sátira ácida conectada aos dilemas contemporâneos. Dentro dessa narrativa estruturada, o público executa comandos e tarefas arriscadas, operando a ficção com consciência plena de que os atos deliberados pertencem estritamente ao ambiente do videogame e à sua ambientação satírica.

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De que maneira a ficção preserva a consciência do jogador?

A distinção entre fantasia interativa e realidade é o pilar que sustenta o consumo de títulos focados em narrativas ácidas. Embora a imersão nos consoles traga elevado nível de detalhamento visual e controle ativo, a percepção racional do usuário permanece intacta. Assim, a simulação do crime atua exclusivamente no campo do entretenimento digital, respaldada pelo distanciamento consciente do público.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana. Continua após a publicidade