Vídeo vazado de GTA VI traz protagonistas nus e spoilers da história

Um hacker conhecido como CyberLeek divulgou, nesta quinta-feira, 8, um vídeo de cerca de 24 a 25 minutos com imagens de Grand Theft Auto VI. As imagens trazem revelações importantes do enredo e mostram os dois protagonistas, Jason e Lucia, sem roupa, completamente nus, inclusive em cenas e em missões.

O vídeo exibe os personagens disputando corridas de moto de trilha em uma missão roteirizada, caminhadas ao ar livre, uma corrida de rua com veículos equipados com nitro e opções detalhadas de personalização de carros. As cenas indicam ainda que o jogo permite concluir missões com os protagonistas despidos.

O novo vazamento é o mais recente de uma série iniciada em meados de agosto, quando circulou online um clipe curto do protagonista Jason Duval arremessando uma bola de basquete. A publicação desencadeou, ao longo de cerca de uma semana, uma onda de outros vazamentos, que somaram aproximadamente 17 minutos de imagens antes da divulgação desta quinta.

A Rockstar Games reagiu com um comunicado oficial em que descreveu a situação como “de partir o coração”. A Take-Two Interactive, publicadora do jogo, entrou com intimações judiciais para tentar identificar a origem do material.

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Na ocasião, CyberLeek havia associado os vazamentos a uma lista de exigências dirigidas à Rockstar. Entre elas estavam o fim das pré-vendas digitais, o acesso offline integral e a eliminação de conteúdo pago no modo para um jogador. Cópias em disco físico de GTA VI não estarão disponíveis no lançamento.

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Apesar dos vazamentos, o jogo não apresenta rebaixamento visual aparente nem diferenças nos personagens não jogáveis (NPCs) em relação às imagens dos trailers oficiais. Observadores destacam efeitos ambientais detalhados, como as nuvens de poeira levantadas pelos pneus e a renderização elaborada de árvores e água.

GTA VI segue previsto para 19 de novembro, cerca de seis semanas após a nova divulgação.