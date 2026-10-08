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Vídeo vazado de GTA VI traz protagonistas nus e spoilers da história

Material mostra missões, corridas e personalização de carros; lançamento segue marcado para 19 de novembro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 12h15 | Atualizado em 8 out 2026, 12h21
Mulher loira de costas, usando biquíni fio-dental preto, caminha sobre uma passarela de vidro iluminada em vermelho, com uma cidade iluminada ao fundo à noite
Imagem vazada de 'GTA VI': Lucia no modo sem roupa - (Redes sociais/Reprodução)
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Um hacker conhecido como CyberLeek divulgou, nesta quinta-feira, 8, um vídeo de cerca de 24 a 25 minutos com imagens de Grand Theft Auto VI. As imagens trazem revelações importantes do enredo e mostram os dois protagonistas, Jason e Lucia, sem roupa, completamente nus, inclusive em cenas e em missões.

O vídeo exibe os personagens disputando corridas de moto de trilha em uma missão roteirizada, caminhadas ao ar livre, uma corrida de rua com veículos equipados com nitro e opções detalhadas de personalização de carros. As cenas indicam ainda que o jogo permite concluir missões com os protagonistas despidos.

O novo vazamento é o mais recente de uma série iniciada em meados de agosto, quando circulou online um clipe curto do protagonista Jason Duval arremessando uma bola de basquete. A publicação desencadeou, ao longo de cerca de uma semana, uma onda de outros vazamentos, que somaram aproximadamente 17 minutos de imagens antes da divulgação desta quinta.

A Rockstar Games reagiu com um comunicado oficial em que descreveu a situação como “de partir o coração”. A Take-Two Interactive, publicadora do jogo, entrou com intimações judiciais para tentar identificar a origem do material.

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Um casal com expressões sérias posa em frente a um carro clássico branco, com palmeiras e edifícios em estilo art déco ao fundo, sob um céu alaranjado e roxo de pôr do sol. A mulher, de top rosa e calça estampada, está sentada no capô, com o braço sobre o ombro do homem. Ele, de regata branca e calça cargo verde, segura uma arma.
Jason e Lucia no ‘GTA VI’: modo sem roupa (Rockstar Games/Divulgação)

Na ocasião, CyberLeek havia associado os vazamentos a uma lista de exigências dirigidas à Rockstar. Entre elas estavam o fim das pré-vendas digitais, o acesso offline integral e a eliminação de conteúdo pago no modo para um jogador. Cópias em disco físico de GTA VI não estarão disponíveis no lançamento.

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Apesar dos vazamentos, o jogo não apresenta rebaixamento visual aparente nem diferenças nos personagens não jogáveis (NPCs) em relação às imagens dos trailers oficiais. Observadores destacam efeitos ambientais detalhados, como as nuvens de poeira levantadas pelos pneus e a renderização elaborada de árvores e água.

GTA VI segue previsto para 19 de novembro, cerca de seis semanas após a nova divulgação.

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