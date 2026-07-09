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Tecnologia

Vídeo nas redes sociais leva mãe a denunciar agressão do pai contra a filha

Tecnologia ajuda na descoberta de casos de violência doméstica, muitas vezes de difícil identificação

Por Valéria França Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 13h37 | Atualizado em 10 jul 2026, 14h36
Criança envergonhada
PROVA Redes sociais ajudam a expor casos de maus-tratos (ThinkStock/VEJA/VEJA)
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Vídeo nas redes sociais leva mãe a denunciar agressão do pai contra a filha Priorizar nos meus resultados Google

As câmeras de segurança e a velocidade das redes sociais ganharam um novo papel no combate à violência na sociedade, principalmente no que se refere a violência doméstica. Em muitos casos, agressões que antes permaneceriam restritas ao ambiente familiar ou passariam despercebidas agora deixam rastros digitais capazes de mobilizar testemunhas, identificar vítimas e subsidiar investigações policiais. Em um cenário em que os episódios de maus-tratos ainda são amplamente subnotificados justamente por ocorrerem dentro de casa ou longe do alcance das autoridades, a tecnologia tem se transformado em uma aliada importante para a proteção da infância.

Foi o que aconteceu em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. No último domingo, 5, câmeras de monitoramento registraram um homem, carregando sacolas, caminhando na calçada,  na companhia de duas crianças, uma menina de 3 anos e um menino de 5.  Em determinado momento, ele se vira em direção da menina, que é sua filha, e lhe dá um chute, atingindo o rosto dela. A garota cai no chã.

Um homem, que presencia a cena, se aproxima imediatamente para tentar intervir. O pai reage afastando o desconhecido com um gesto de reprovação. Poucos segundos depois, a criança se levanta e continua caminhando ao lado do agressor. A repercussão das imagens foi decisiva para que o caso chegasse às autoridades. Ao assistir por curiosidade ao vídeo que circulava nas redes sociais, a mãe da menina reconheceu a própria filha e procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Sem a gravação e sua ampla divulgação, o episódio provavelmente permaneceria desconhecido das forças de segurança e da própria mãe.

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Depois de intimado, o pai compareceu espontaneamente à delegacia na quarta-feira, 8, para prestar depoimento. Segundo a Polícia Civil, ele admitiu a agressão e afirmou que sua reação teria sido motivada pelo choro da criança. Ainda de acordo com a corporação, o homem declarou não se lembrar completamente do ocorrido. Após ser ouvido, ele foi liberado. Sua identidade não foi divulgada, e a investigação prossegue para apurar as circunstâncias da agressão e definir as medidas legais cabíveis.

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O episódio ilustra uma mudança importante na forma como casos de violência doméstica vêm sendo descobertos. Se antes dependiam quase exclusivamente da denúncia de vizinhos, familiares ou profissionais da saúde e da educação, hoje muitas ocorrências são reveladas por sistemas de videomonitoramento e pela rápida circulação de imagens na internet. O que ajuda muito, pois se trata de uma prova, que pode acelerar investigações e, se a polícia ofr ligeira interromper ciclos de violência que, de outra forma, permaneceriam invisíveis.

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Polícia
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