VEJA lança canal de notícias no WhatsApp; saiba como participar

A Meta lançou recentemente os Canais do WhatsApp, e a VEJA está entre os veículos que participam da iniciativa.

Como reforço da nova fase da revista, que já aposta em frentes como YouTube e Spotify, VEJA estreia o canal com o mesmo profissionalismo e exigência das páginas impressas, agora com a missão de combate às fake news também no WhatsApp.

Para acessar o canal de VEJA, basta clicar na aba ‘Atualizações’ no menu inferior do WhatsApp e procurar por VEJA. Siga-nos e ative as notificações para ser avisado na hora que tiver uma novidade. Para isso, clique no sino que está no topo à direita da tela do celular.

VEJA: Saiba antes. Saiba mais

