🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Tecnologia

Vazamento de dados no Tesouro Nacional: saiba quais informações foram expostas

Dados eram de beneficiários de pagamentos do governo federal; órgão instruiu pessoas com dúvidas a buscarem o canal de ouvidoria Fala.BR

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 16h16
Cédulas de cem reais azuis e verdes dispostas lado a lado, com várias moedas de um real e cinquenta centavos empilhadas sobre elas, criando sombras nítidas
Tesouro relatou caso à ANPD (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
Continua após publicidade
Vazamento de dados no Tesouro Nacional: saiba quais informações foram expostas Priorize VEJA no Google

O Tesouro Nacional foi alvo de uma invasão digital a duas bases de dados de seu ambiente tecnológico. O ataque terminou com a exposição de informações de cerca de 30 mil cadastros e 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal. O incidente foi detectado no dia 4 de novembro, mas foi oficialmente publicado pelo órgão na noite desta quinta-feira, 12. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) também foi informada. 

Entre os dados acessados estão nomes, CPFs e endereços de e-mail de usuários do e-Serviços, portal usado para solicitar e acompanhar serviços do Tesouro. Também foram expostas informações de uma base interna de consultas analíticas, que reúne chaves Pix de destinatários e dados relacionados a pagamentos feitos pelo governo.

O Tesouro Nacional indicou que as pessoas que tiverem dúvidas sobre o incidente devem procurar o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Ministério da Fazenda, por meio do canal oficial Fala.BR, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação.

Siga
Continua após a publicidade

O órgão alertou que as informações podem ser usadas por criminosos para elaborar tentativas de fraude mais convincentes, com mensagens e contatos que aparentam ser legítimos. Por isso, o Tesouro recomendou que os cidadãos tenham cuidado com comunicações suspeitas que solicitem dados pessoais, senhas ou pagamentos.

Em nota, o órgão afirmou que o episódio não provocou prejuízo financeiro nem comprometeu os sistemas estruturantes da instituição. Segundo o Tesouro, mecanismos de segurança e monitoramento permitiram identificar e conter o acesso indevido. Também foram reforçados os procedimentos de vigilância e adotadas medidas adicionais de proteção.

Continua após a publicidade

A Secretaria do Tesouro informou que abriu uma investigação técnica para apurar a origem e a extensão do incidente. O caso também foi comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov). De acordo com o Tesouro, a divulgação ocorreu após a confirmação do acesso indevido, a realização de investigações internas e a implementação de medidas de contenção e recuperação. 

Publicidade
TAGS:
Pix
Tecnologia
Tesouro Nacional
Vazamento de Dados
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).