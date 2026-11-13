Vazamento de dados no Tesouro Nacional: saiba quais informações foram expostas

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O Tesouro Nacional sofreu uma invasão digital que expôs dados de cerca de 30 mil cadastros e 4 mil chaves Pix de beneficiários. O incidente, detectado em 4 de novembro, foi divulgado oficialmente dia 12. Nomes, CPFs e e-mails foram acessados, mas o Tesouro afirma que não houve prejuízo financeiro. Saiba mais sobre o alerta e as investigações.

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O Tesouro Nacional foi alvo de uma invasão digital a duas bases de dados de seu ambiente tecnológico. O ataque terminou com a exposição de informações de cerca de 30 mil cadastros e 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal. O incidente foi detectado no dia 4 de novembro, mas foi oficialmente publicado pelo órgão na noite desta quinta-feira, 12. A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) também foi informada.

Entre os dados acessados estão nomes, CPFs e endereços de e-mail de usuários do e-Serviços, portal usado para solicitar e acompanhar serviços do Tesouro. Também foram expostas informações de uma base interna de consultas analíticas, que reúne chaves Pix de destinatários e dados relacionados a pagamentos feitos pelo governo.

O Tesouro Nacional indicou que as pessoas que tiverem dúvidas sobre o incidente devem procurar o Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Ministério da Fazenda, por meio do canal oficial Fala.BR, plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação.

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O órgão alertou que as informações podem ser usadas por criminosos para elaborar tentativas de fraude mais convincentes, com mensagens e contatos que aparentam ser legítimos. Por isso, o Tesouro recomendou que os cidadãos tenham cuidado com comunicações suspeitas que solicitem dados pessoais, senhas ou pagamentos.

Em nota, o órgão afirmou que o episódio não provocou prejuízo financeiro nem comprometeu os sistemas estruturantes da instituição. Segundo o Tesouro, mecanismos de segurança e monitoramento permitiram identificar e conter o acesso indevido. Também foram reforçados os procedimentos de vigilância e adotadas medidas adicionais de proteção.

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A Secretaria do Tesouro informou que abriu uma investigação técnica para apurar a origem e a extensão do incidente. O caso também foi comunicado à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e ao Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov). De acordo com o Tesouro, a divulgação ocorreu após a confirmação do acesso indevido, a realização de investigações internas e a implementação de medidas de contenção e recuperação.