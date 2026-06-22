Valve divulga preços do Steam Machine, novo console de games da empresa

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A Valve divulgou os preços do Steam Machine, seu novo console que transforma TVs em plataformas de jogos, variando de US$ 1049 a US$ 1428. O aparelho roda SteamOS e permite acesso a todos os jogos da conta Steam. Interessados devem se inscrever em uma lista de espera até o dia 25 para participar do sistema de reservas.

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A Valve, desenvolvedora de jogos norte-americana, divulgou nesta segunda-feira, 22, os primeiros valores do Steam Machine, novo console da empresa. Os preços variam de US$ 1049 a US$ 1428, a depender do modelo e conjunto escolhido. O usuário que tiver interesse em adquirir uma unidade deve se inscrever em uma lista de espera, disponibilizada pela Steam.

Por muito tempo, o preço e funcionamento geral do Steam Machine foram alvo de debates no mundo dos games. Divulgado pela empresa oficialmente em 2025, hoje o lançamento engloba um tipo de console que pode transformar quase qualquer televisão em um espaço para jogos. Através do Steam Machine, o usuário pode acessar todos os jogos disponíveis em sua conta pessoal da Steam e jogá-los à vontade.

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O Steam Machine roda o SteamOS, sistema operacional da empresa, e funciona como um computador portátil, além de plataforma de jogos. A empresa declarou em comunicado que os preços divulgados mudaram com o tempo. Inicialmente o valor do console deveria ser menor, mas graças ao estado atual do universo da tecnologia de hardware, o Machine refletiu de forma direta o custo dos componentes “adquiridos de fabricantes de diferentes lugares do mundo”.

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Ainda não disponível no Brasil, o lançamento oficial desta segunda-feira anuncia a lista de espera para o aparelho, além das minúcias de preço de suas versões. A versão mais simples do aparelho, com 512GB de armazenamento, sai pelo valor de US$ 1049. O conjunto com o Steam Controller — outro equipamento da empresa — será vendido por US$ 1128. Já a versão com 2 TB terá como preço US$ 1349, enquanto o conjunto da maior versão também com o controle sai pelo valor mais alto das opções, US$ 1428.

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Apesar do lançamento nesta segunda-feira, o aparelho será distribuído através de um sistema de reservas. Os interessados devem se inscrever em uma lista para o modelo ou conjunto desejado até esta quinta-feira, 25. Na data, a Steam encerrará as inscrições e vai embaralhar a ordem dos inscritos para determinar quem estará com os modelos reservados e quem irá participar da lista de espera. O primeiro lote dos produtos será enviado a partir da próxima segunda-feira, 29.