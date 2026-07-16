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Tecnologia

União Europeia obriga Google a abrir Android para empresas de IA rivais

Resultado de um processo de meses da Comissão Europeia faz parte das investigações do Digital Markets Act

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 19h04
Ícone do aplicativo Gemini em um smartphone, com um dedo tocando a tela. O ícone é um quadrado branco arredondado com um símbolo colorido em forma de estrela de quatro pontas, variando do vermelho ao azul e verde. Abaixo do ícone, a palavra Gemini aparece em branco sobre o fundo preto da tela
Comissão Europeia tem alertado a empresa sobre possíveis medidas desde 2024 (Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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A União Europeia (UE) decretou nesta quinta-feira, 16, que o Google deve abrir o seu sistema operacional para celulares, o Android, para que outras empresas de IA rivais possam usar funcionalidades chave do sistema. A decisão vem após meses de investigação da Comissão Europeia, órgão regulador do bloco que procura aplicar o Digital Markets Act (DMA), legislação recente que busca tornar o mercado de tecnologia mais justo e impedir monopólios e trustes.

A decisão veio após meses de debate e vai e vem entre a Comissão e a gigante de tecnologia. Desde 2024 a Comissão tem contatado o Google e exigido que a empresa se adeque aos requisitos do Digital Markets Act, em especial por seus serviços como o Chrome, o Google Search, o Android, o Maps, entre outros, parte central do funcionamento do Android. Em janeiro de 2026, o órgão europeu divulgou pela primeira vez a conclusão de suas análises sobre a empresa, seus sistemas e o não cumprimento de partes do DMA. O órgão alega que a empresa tira a possibilidade de empresas de IA rivais, como a OpenAI, se tornarem parte dos celulares Android dos usuários, fechados para o Gemini, IA da empresa. 

De acordo com a agência Reuters, o Google criticou a decisão. “A decisão de hoje diminui medidas de segurança e de privacidade vitais para milhões de europeus”, disse o advogado da empresa, Kent Walker. A Comissão agora obriga a empresa a abrir 11 funcionalidades do sistema Android para empresas de IA rivais conseguirem competir com o Gemini, ao menos na UE. Em suma, os usuários poderão, por exemplo, ativar um outro agente de IA por comando de voz a partir de julho de 2027. Até agora, a única possibilidade seria usar o Gemini. Além disso, também devem ser compartilhados com outras empresas de tecnologia dados sobre a ferramenta de pesquisa original do Google, o Google Search.

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Para Henna Virkkunen, vice-presidente executiva de tecnologia da UE, “com as medidas de hoje, queremos impulsionar inovações e diversidade na União Europeia, ao permitir competição justa nos mercados de assistentes de IA para dispositivos Android e ferramentas de busca”. “Com essas medidas esperamos ver surgir alternativas ao Google Search e ao serviços de IA do Google, como o Gemini, e que usuários na UE possam aproveitar uma gama maior de serviços”, explicou. 

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