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Tecnologia

União Europeia impõe medida e dá a IAs rivais acesso livre ao Whatsapp

Decisão vem durante processo que corre desde dezembro de 2025

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 18h05 | Atualizado em 9 jun 2026, 18h09
Fachada do Edifício Berlaymont, sede da Comissão Europeia, com diversas bandeiras da União Europeia hasteadas em frente. Um homem de camiseta azul e bermuda clara caminha de costas no canto inferior esquerdo, em um dia ensolarado
Comissão pode aplicar multa caso empresa não cumpra com o explicitado (Thierry Monasse/Getty Images)
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União Europeia impõe medida e dá a IAs rivais acesso livre ao Whatsapp Priorize VEJA no Google

A Comissão Europeia, órgão da União Europeia, anunciou nesta terça-feira, 9, que obrigou a Meta a restabelecer acesso livre de assistentes de IA rivais da empresa ao Whatsapp. Neste momento, a Meta é investigada pela Comissão pela acusação de práticas contra a concorrência, em um processo baseado em novas legislações do bloco para tornar o mercado de tecnologia mais “justo”.

A investigação do bloco sobre a Meta começou em dezembro de 2025, relacionado à prática do Whatsapp de bloquear o acesso de IAs rivais da Meta ao aplicativo. Desde então, o órgão do bloco tem emitido comunicados e avisos que indicavam a possibilidade de obrigar a Meta a cumprir com as legislações durante o processo.

De acordo com o comunicado da Comissão, “a decisão de hoje conclui que se justificam medidas provisórias para evitar um prejuízo grave e irreparável para a concorrência no mercado”. Para eles, a Meta tem abusado de sua posição dominante para impedir que IAs rivais de finalidade geral utilizem a interface do Whatsapp.

Agora, caso a empresa não acate as determinações, a Comissão pode aplicar multas equivalentes a até 10% do volume de negócios total da companhia.

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