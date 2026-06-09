União Europeia impõe medida e dá a IAs rivais acesso livre ao Whatsapp

A Comissão Europeia, órgão da União Europeia, anunciou nesta terça-feira, 9, que obrigou a Meta a restabelecer acesso livre de assistentes de IA rivais da empresa ao Whatsapp. Neste momento, a Meta é investigada pela Comissão pela acusação de práticas contra a concorrência, em um processo baseado em novas legislações do bloco para tornar o mercado de tecnologia mais “justo”.

A investigação do bloco sobre a Meta começou em dezembro de 2025, relacionado à prática do Whatsapp de bloquear o acesso de IAs rivais da Meta ao aplicativo. Desde então, o órgão do bloco tem emitido comunicados e avisos que indicavam a possibilidade de obrigar a Meta a cumprir com as legislações durante o processo.

De acordo com o comunicado da Comissão, “a decisão de hoje conclui que se justificam medidas provisórias para evitar um prejuízo grave e irreparável para a concorrência no mercado”. Para eles, a Meta tem abusado de sua posição dominante para impedir que IAs rivais de finalidade geral utilizem a interface do Whatsapp.

Agora, caso a empresa não acate as determinações, a Comissão pode aplicar multas equivalentes a até 10% do volume de negócios total da companhia.