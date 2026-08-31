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União Europeia coloca ChatGPT em lista de plataformas sujeitas à fiscalização mais rigorosa

Agente de Inteligência Artificial deve avaliar e mitigar riscos “sistêmicos” que podem acontecer por causa de seus serviços e algoritmos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 18h56
Ícone do ChatGPT em um smartphone, com o logotipo de um nó estilizado em preto sobre fundo branco e o texto ChatGPT em branco abaixo, em uma tela escura
 (Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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União Europeia coloca ChatGPT em lista de plataformas sujeitas à fiscalização mais rigorosa Priorizar nos meus resultados Google

A União Europeia incluiu nesta segunda-feira, 31, o agente de IA da OpenAI, ChatGPT, em uma lista de serviços digitais “muito grandes” que estarão sujeitos à maior rigor legal dentro do bloco, com normas de segurança mais rígidas. Outras plataformas, como o Roblox e o Reddit, também fazem parte do grupo.

“ChatGPT, Reddit e Roblox deverão submeter-se a um padrão mais elevado de fiscalização e responsabilidade na União Europeia, alinhado a seu grande impacto sobre nossos cidadãos e a sociedade”, declarou Henna Virkkunen, responsável pela área de Tecnologia da UE.

A designação de “muito grandes” aplica-se à plataformas e buscadores com mais de 45 milhões de usuários ativos mensais no bloco, um limite que ChatGPT, Reddit e Roblox já ultrapassaram, segundo a Comissão. Essas três empresas dispõem agora de quatro meses para cumprir as obrigações adicionais estabelecidas na Lei de Serviços Digitais (DSA, na sigla em inglês), uma das principais ferramentas legais para controlar grandes tecnologias.

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Entre essas obrigações está “avaliar e mitigar os riscos sistêmicos decorrentes dos seus serviços e sistemas algorítmicos relacionados à disseminação de conteúdos ilegais, os efeitos negativos sobre menores, o bem-estar físico e mental dos usuários, os direitos fundamentais, os processos eleitorais e a segurança pública”, indicou o bloco.

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Para submetê-lo à DSA, a Comissão classificou o ChatGPT como motor de busca. A fiscalização também será maior sobre o Roblox, plataforma que permite aos usuários criarem e compartilharem os próprios jogos, e ao fórum Reddit. A UE tem intensificado a regulamentação sobre as principais plataformas digitais, muitas americanas, apesar das críticas e ameaças de retaliação por parte dos Estados Unidos. Recentemente, determinou ao TikTok, uma das cerca de 30 plataformas da lista, que alterasse o que considera um design viciante ou enfrentaria multas milionárias.

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(com AFP)

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