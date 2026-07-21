Ubisoft prepara surpresa para franquia ‘Ghost Recon’ em aniversário de 25 anos

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A Ubisoft celebra 25 anos de Ghost Recon com uma surpresa em 6 de agosto. Rumores apontam para o remaster de Ghost Recon: Wildlands (2017), otimizado para PS5 e Xbox Series X/S com 4K/60fps. O relançamento promete todo o conteúdo original, expansões e missões inéditas, preparando terreno para o novo “Project OVR”.

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A Ubisoft revelou na última segunda-feira, 20, que está preparando uma surpresa para o aniversário de 25 anos da franquia Ghost Recon, em 6 de agosto. A mensagem, publicada através do perfil oficial do jogo no X (antigo Twitter), sugere que informações divulgadas recentemente pela imprensa estariam ligadas com o que a empresa pretende divulgar no início de agosto. O que estaria em jogo é o remaster de Ghost Recon: Wildlands, lançado em 2017.

A franquia é um dos grandes títulos no mundo dos games, além de um título de décadas da Ubisoft. Há quase uma década, Wildlands levou os jogadores mais uma vez para uma missão do esquadrão de elite dos Estados Unidos, os Ghosts, contra o líder criminoso El Sueño em uma jornada na Bolívia. A celebração de 25 anos da franquia envolveria o lançamento de uma “Edição Definitiva” do game.

O que se sabe da parte técnica, a partir de informações da imprensa especializada, é que o remaster seria voltado aos consoles da atual geração, o Playstation 5 e o Xbox Series X/S. Além disso, contaria com uma versão otimizada, que consegue rodar em 4K e a uma taxa de 60 fps (frames per second, “quadros por segundo”, em tradução livre para o português). O movimento acompanha a “moda” da vez, que envolve esse tipo de revitalização dos sucessos do passado.

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Outras informações, ainda não confirmadas, indicam que o relançamento incluiria todos os passes de temporada e expansões criadas para o original da época. Além disso, conteúdos inéditos também foram divulgados. Os pacotes Nightfall Protocol, Cold Eye e uma missão chamada de Last Rites (em português, “Últimos Rituais”) fazem parte desse combo.

A revitalização, além de comemorar os 25 anos da franquia, pode servir a outro propósito. A Ubisoft guarda em suas mangas uma carta chamada “Project OVR”, o próximo grande título da franquia Ghost Recon. O anúncio oficial da empresa ocorre em 6 de agosto.