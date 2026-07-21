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Ubisoft prepara surpresa para franquia ‘Ghost Recon’ em aniversário de 25 anos

Presente aos fãs da história dos “Ghosts” pode ser a remasterização de “Ghost Recon: Wildlands”, lançado há quase dez anos

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 18h24 | Atualizado em 21 jul 2026, 19h02
Personagem militar com capuz e máscara de gás, agachado em uma cerca de madeira, segurando um rifle. Ao fundo, montanhas e um acampamento com outro soldado, sob um céu crepuscular. O logo Ghost Recon Ghost War aparece no canto inferior direito
 (Ubisoft/Divulgação)
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A Ubisoft revelou na última segunda-feira, 20, que está preparando uma surpresa para o aniversário de 25 anos da franquia Ghost Recon, em 6 de agosto. A mensagem, publicada através do perfil oficial do jogo no X (antigo Twitter), sugere que informações divulgadas recentemente pela imprensa estariam ligadas com o que a empresa pretende divulgar no início de agosto. O que estaria em jogo é o remaster de Ghost Recon: Wildlands, lançado em 2017.

Tweet do perfil oficial de Ghost Recon anunciando novidades para o 25º aniversário do jogo em 6 de agosto, com 894,2 mil visualizações
(X/Reprodução)

A franquia é um dos grandes títulos no mundo dos games, além de um título de décadas da Ubisoft. Há quase uma década, Wildlands levou os jogadores mais uma vez para uma missão do esquadrão de elite dos Estados Unidos, os Ghosts, contra o líder criminoso El Sueño em uma jornada na Bolívia. A celebração de 25 anos da franquia envolveria o lançamento de uma “Edição Definitiva” do game.

O que se sabe da parte técnica, a partir de informações da imprensa especializada, é que o remaster seria voltado aos consoles da atual geração, o Playstation 5 e o Xbox Series X/S. Além disso, contaria com uma versão otimizada, que consegue rodar em 4K e a uma taxa de 60 fps (frames per second, “quadros por segundo”, em tradução livre para o português). O movimento acompanha a “moda” da vez, que envolve esse tipo de revitalização dos sucessos do passado.

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Outras informações, ainda não confirmadas, indicam que o relançamento incluiria todos os passes de temporada e expansões criadas para o original da época. Além disso, conteúdos inéditos também foram divulgados. Os pacotes Nightfall Protocol, Cold Eye e uma missão chamada de Last Rites (em português, “Últimos Rituais”) fazem parte desse combo.

A revitalização, além de comemorar os 25 anos da franquia, pode servir a outro propósito. A Ubisoft guarda em suas mangas uma carta chamada “Project OVR”, o próximo grande título da franquia Ghost Recon. O anúncio oficial da empresa ocorre em 6 de agosto.

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