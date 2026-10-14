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Tecnologia

Ubisoft fecha estúdio na Finlândia e cortará 70 vagas em Singapura

A empresa já havia anunciado o corte de dezenas de vagas no estúdio no ano passado, em uma tentativa de reorientar suas atividades para jogos mobile

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 12h25
Estátua de Ezio, herói do Assassin’s Creed: símbolo de uma era da Ubisoft
Estátua de Ezio, herói do Assassin’s Creed: símbolo de uma era da Ubisoft (Nathan Laine/Bloomberg/Getty Images)
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Ubisoft fecha estúdio na Finlândia e cortará 70 vagas em Singapura Priorize VEJA no Google

O grupo francês de videogames Ubisoft anunciou nesta quarta-feira, 14, que planeja fechar um estúdio na Finlândia e cortar 70 vagas em Singapura, em uma tentativa de retomar a lucratividade. “Hoje informamos nossas equipes sobre uma proposta para fechar a RedLynx, na Finlândia”, afirmou a empresa.

A Ubisoft já havia anunciado o corte de dezenas de vagas no estúdio no ano passado, em uma tentativa de reorientar suas atividades para jogos mobile. O estúdio contava com mais de 150 funcionários em 2021.

Em Singapura, 70 vagas serão cortadas, embora o estúdio local “continue sendo um elemento importante” das operações globais da Ubisoft, segundo a empresa. A subsidiária trabalhou recentemente em Assassin’s Creed Black Flag Resynced, um título de sucesso lançado em julho que vendeu mais de 3,5 milhões de cópias.

No entanto, desde janeiro, a empresa vem reduzindo custos para voltar a lucrar, após registrar, em maio, um prejuízo líquido de 1,5 bilhão de euros no ano fiscal de 2025-26. A meta é cortar pelo menos 200 milhões de euros em despesas ao longo de dois anos, somando-se aos 300 milhões já previstos em cortes realizados nos últimos anos.

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(Com AFP)

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