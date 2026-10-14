Ubisoft fecha estúdio na Finlândia e cortará 70 vagas em Singapura

O grupo francês de videogames Ubisoft anunciou nesta quarta-feira, 14, que planeja fechar um estúdio na Finlândia e cortar 70 vagas em Singapura, em uma tentativa de retomar a lucratividade. “Hoje informamos nossas equipes sobre uma proposta para fechar a RedLynx, na Finlândia”, afirmou a empresa.

A Ubisoft já havia anunciado o corte de dezenas de vagas no estúdio no ano passado, em uma tentativa de reorientar suas atividades para jogos mobile. O estúdio contava com mais de 150 funcionários em 2021.

Em Singapura, 70 vagas serão cortadas, embora o estúdio local “continue sendo um elemento importante” das operações globais da Ubisoft, segundo a empresa. A subsidiária trabalhou recentemente em Assassin’s Creed Black Flag Resynced, um título de sucesso lançado em julho que vendeu mais de 3,5 milhões de cópias.

No entanto, desde janeiro, a empresa vem reduzindo custos para voltar a lucrar, após registrar, em maio, um prejuízo líquido de 1,5 bilhão de euros no ano fiscal de 2025-26. A meta é cortar pelo menos 200 milhões de euros em despesas ao longo de dois anos, somando-se aos 300 milhões já previstos em cortes realizados nos últimos anos.

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(Com AFP)