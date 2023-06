Ubisoft anuncia três novos jogos da popular franquia ‘Assassin’s Creed’

Com mais de 200 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, Assassin’s Creed está entre as franquias mais populares da história dos videogames. A Ubisoft, estúdio francês que desenvolve o jogo, lançou a primeira versão em 2007. Desde então, teve doze títulos principais no total, sendo o mais recente Assassin’s Creed: Valhalla em 2020. Nesta segunda-feira, 12, a empresa anunciou em sua conferência anual, Ubisoft Forward, detalhes sobre um lançamento triplo: Assassin’s Creed: Mirage, Assassin’s Creed: Nexus VR e Assassin’s Creed: Codename Jade.

Os principais jogos da série são ambientados em um mundo aberto, resgatando períodos e locais de importância histórica, como a Florença do período medieval, a Atenas da era helênica e o Egito da época de Cleópatra, e na visão em terceira pessoa — quando o jogador vê e comanda o personagem na tela. A ação gira em torno de combate, furtividade e exploração, incluindo o uso de parkour para navegar pelo ambiente. Todos apresentam um equilíbrio entre missões principais e secundárias, algumas com importantes personagens reais, como Leonardo Da Vinci e Charles Dickens, entre outros, e alguns incluem ainda os modos multijogador competitivos e cooperativos.

Os títulos trazem novos recursos, homenagens ao início da franquia e também a adoção de tecnologias inéditas. “Vimos em Mirage, que completou 15 anos, uma oportunidade de olhar para trás e retomar os principais elementos do jogo desde o início e reapresentá-los dentro de uma nova roupagem, mais moderna”, disse a VEJA o diretor de arte Benjamin Potts. A seguir, as principais novidades de cada um deles:

Assassin’s Creed: Mirage

Ambientado na Bagdá do século IX, o principal videogame do pacote é uma homenagem à franquia e um tributo particularmente especial ao primeiro título. O protagonista é Basim, ladrão de rua que se transforma em mestre assassino para combater a Ordem dos Antigos. Um recurso que mostra o papel da pesquisa histórica no desenvolvimento é “História de Bagdá”, que traz fatos históricos da época retratada no game e imagens fornecidas por museus e instituições – algo semelhante ao que foi feito em Origins, de 2017, ambientado no Egito Antigo. O lançamento será no próximo dia 12 de outubro para PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC (via Ubisoft Store e Epic Games Store).

Assassin’s Creed: Nexus VR

Primeiro título da franquia a usar tecnologia de realidade virtual, permitirá que os jogadores incorporem personagens das edições mais populares: Ezio Auditore de Florença, da era Renascentista; Kassandra, na Grécia Antiga, e Connor, na América Colonial. Os jogadores precisarão se movimentar no mundo real para lutar com os inimigos. E experimentarão a sensação de realizar os “assassinatos aéreos” e o emocionante salto de fé. O jogo estará disponível na Plataforma Meta Quest, que inclui Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro. O lançamento está previsto para o final de 2023.

Assassin’s Creed: Codename Jade

No jogo para smartphones com iOS e Android, os jogadores terão acesso a um enorme mapa de mundo aberto ambientado na China antiga do século III a.C., quando a Dinastia Qin unificou o país asiático e garantiu a rota comercial para o Ocidente. A China e o Japão feudal estavam entre as ambientações mais pedidas pelos fãs. Pela primeira vez na franquia, os jogadores poderão customizar a aparência de seus personagens. Para garantir uma experiência melhor, a resposta dos jogadores será coletada em várias fases beta, com a primeira começando no final do terceiro trimestre deste ano.

