Twitter volta atrás e devolve selo de verificação para personalidades

Depois de anunciar a remoção definitiva de todos os selos de verificação de personalidades, celebridades e contas oficiais que não aderissem ao novo modelo pago, o Twitter parece estar voltando atrás na decisão. Desde a última quinta-feira (20), quando os não-assinantes perderam a identificação oficial, algumas celebridades estão novamente recebendo o distintivo.

Inicialmente, apenas o escritor Stephen King, o astro da NBA LeBron James e o ator William Shatner haviam recebido o selo gratuitamente, segundo Elon Musk. Ao longo do final de semana, no entanto, outros famosos e contas oficias foram reconhecidas. O presidente americano, Joe Biden, e o presidente Lula, por exemplo, agora aparecem com a identificação de “conta de organização governamental ou multilateral”. Outros aparecem simplesmente como “assinantes do Twitter Blue”.

A medida, parte do pacote de mudanças implementadas sob a direção de Musk, pretendia incentivar o uso do Twitter Blue, modelo de assinatura que oferecia algumas vantagens, como postagens mais longas e medidas adicionais de segurança. O que aconteceu, no entanto, foi o exatamente o contrário. Em vez de aderir ao plano pago, a maioria dos usuários simplesmente continuou usando a rede. Um levantamento indica que menos de 500 pessoas, das mais de 400 mil que tinham o sinal de verificação, migraram para o Twitter Blue. Houve inclusive um movimento contrário, orgânico, de bloquear os assinantes.

O grande problema apontado por analistas é a falta de uma política clara para retomar as verificações. Há exemplos bizarros (e potencialmente ilegais) de celebridades mortas, como o chef Anthony Bourdain e o ator Paul Walker, que receberam o selo por “terem aderido ao Twitter Blue”, algo que claramente não fizeram.

A imprensa internacional tem tentado contato com a plataforma para esclarecer a nova política de verificação, mas receberam apenas a nova resposta padrão para os pedidos dos jornalistas: um emoji de cocô sorridente.