Twitter lança Notes, modelo para posts mais longos, em formato de teste

Em uma das maiores mudanças desde que ampliou o limite de 140 para 280 caracteres por post, o Twitter anunciou hoje uma nova ferramenta voltada para a criação de textos e conteúdos mais longos. O Notes, como é chamado, estará disponível inicialmente apenas para um grupo de criadores dos Estados Unidos, Canadá, Gana e Reino Unido na primeira fase de testes.

Esses usuários terão acesso a uma nova aba, Write, em que será possível criar posts mais longos, como em um blog, com a opção de inserir imagens, vídeos, gifs e outros tweets. Todos os conteúdos produzidos nesse formato serão armazenados como Notas, e terão links específicos para compartilhamento.

✨ Introducing: Notes ✨ We’re testing a way to write longer on Twitter. pic.twitter.com/SnrS4Q6toX — Twitter Write (@TwitterWrite) June 22, 2022

Embora tenha se estabelecido inicialmente como uma rede social focada em conteúdos menores, o Twitter vem sendo explorado com frequência crescente por uma variedade de criadores como um espaço de divulgação de posts maiores, divididos entre vários menores conectados, as chamadas threads. Por isso, a companhia anunciou também o lançamento do Twitter Write, uma equipe voltada a desenvolver ferramentas para escritores, incluindo jornalistas, blogueiros, poetas, autores de newsletters, comediantes e roteiristas, entre outros.

Com a novidade, o Twitter passa a disputar com outras plataformas associadas à criação de textos longos, como o WordPress e o Medium, criado pelo cofundador da rede social Evan Williams. Se incluir também a produção de newsletters, seria concorrente também do Substack, outro serviço que vem crescendo.

