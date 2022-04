Twitter estudava recurso de edição bem antes de Elon Musk

“Agora que está todo mundo perguntando…”, começa o tuíte da equipe de comunicações do Twitter, publicado no fim da tarde de terça-feira. “Sim, estamos trabalhando em um recurso de edição desde o ano passado.” A empresa disse que os testes os ajudariam a descobrir “o que funciona, o que não funciona e o que é possível “.

E, não, nada disso tem a ver com Elon Musk, maior acionista individual da empresa, que recentemente tirou do bolso três bilhões de dólares para comprar 9% das ações do microblog. Também não está relacionado à enquete que o bilionário publicou sobre essa questão que divide os usuários da plataforma desde que ela existe.

now that everyone is asking…

yes, we’ve been working on an edit feature since last year!

no, we didn’t get the idea from a poll 😉

we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible.

Continua após a publicidade

— Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022