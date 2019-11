Twitter: desde a soltura, quase 70% dos posts foram desfavoráveis a Lula

O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou a prisão em Curitiba, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), na sexta-feira (8). Ele estava preso desde 7 de abril de 2018 na Superintendência da Polícia Federal (PF) e saiu do local por volta das 17h40, quando fez um discurso para a militância do partido.

Sua liberdade, aguardada desde a quinta-feira passada (7), teve, logicamente, ampla repercussão nas redes sociais durante o final de semana. Para avaliar qual foi o saldo virtual do petista, VEJA pediu à Sprinklr, que detém uma plataforma de gestão de canais digitais, um levantamento sobre como Lula se saiu entre os usuários do Twitter.

A análise, realizada com exclusividade, contabilizou 2,6 milhões de posts feitos das 10h de sexta-feira até 10h desta segunda (11). Em relação ao número de mensagens, 69,2% dos comentários foram desfavoráveis ao petista e, 30,8% deles, positivo. No chamado “alcance”, a medida que afere quantas vezes os perfis no Twitter tiveram contato com posts sobre Lula, obteve-se um número maior que 12 bilhões de vezes.

Ainda que o tom negativo tenha prevalecido, a hashtag #lulalivre, usada amplamente por apoiadores da esquerda, figurou no topo dos assuntos mais comentados, com cerca de 60 mil postagens. Mas seguida da marcação #olulaindaécondenadobabaca, esta promovida por opositores, só que com menos de 25 mil menções.