Twitter aceita oferta de Elon Musk pela plataforma

Aconteceu. O Twitter aceitou a oferta de Elon Musk pela plataforma, um acordo que envolve o desembolso de cerca de 44 bilhões de dólares. O negócio coloca o presidente da Tesla no comando da empresa, que conta com 217 milhões de usuários e um poder de influência considerável no mundo das redes sociais. A negociação, que começou no fim de semana, tinha apenas um entrave: garantias de que Musk honraria o contrato. Parece que tudo ficou resolvido.

Musk comprará o Twitter, por um valor equivalente a US$ 54,20 por ação, com um ganho de 38 porcento sobre o preço delas este mês, antes de ele revelar que era o maior acionista da empresa. Um de seus objetivos principais é tornar a empresa privada, para que possa fazer as mudanças que quer longe do escrutínio de investidores, reguladores e outros.

Mudanças na moderação dos conteúdos, implantação de botão de edição e outras medidas estão entre algumas das propostas ventiladas por Musk recentemente para a plataforma. “A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento, e o Twitter é a praça da cidade digital onde são debatidos assuntos vitais para o futuro da humanidade”, disse ele em comunicado anunciando o acordo.

Mais cedo, Musk havia tuitado uma mensagem que indicava a realização do acordo: “Espero que até meus piores críticos permaneçam no Twitter, porque é isso que significa liberdade de expressão”. A mensagem é um indício de que o bilionário deve criar condições para que figuras como o ex-presidente americano Donald Trump, banido por usar a rede para espalhar desinformação e insuflar tumultos como a invasão do Capitólio, em 6 de janeiro, devem voltar a ganhar espaço em seus ambientes virtuais. Em razão de usuários como Trump, a empresa foi forçada a criar políticas para lidar com situações inesperadas.

Bret Taylor, presidente do Twitter, emitiu um comunicado no qual disse que o conselho da empresa “conduziu um processo cuidadoso e abrangente para avaliar a proposta de Elon com foco deliberado em valor, certeza e financiamento. A transação proposta proporcionará um prêmio substancial em dinheiro e acreditamos que é o melhor caminho a seguir para os acionistas do Twitter”.

Com 83 milhões de seguidores, Musk se lançou, recentemente, em uma cruzada pela liberdade de expressão. Com as mudanças, ele espera dar aos usuários mais controle sobre o que publicam e sobre o quem passa pelas suas linhas do tempo.