Twitter abre botão de edição para testes com usuários

O que era um desejo se tornou realidade. O Twitter, enfim, se abriu para a possibilidade real de um botão que permita edição às publicações. O recurso, um pedido antigo de usuários, inclusive os mais célebres como Elon Musk, já está sendo testado internamente e agora vai ser colocado a prova em perfis reais.

“O teste será inicialmente expandido para assinantes do Twitter Blue nas próximas semanas”, diz um comunicado. “Como esse é o recurso mais solicitado até o momento, queríamos atualizar você sobre nosso progresso e avisar que, mesmo que você não esteja em um grupo de teste, todos ainda poderão ver se um Tweet foi editado.”

Segundo o Twitter, o botão “Editar Tweet” é um recurso que permite que as pessoas façam alterações em seus tuítes após a publicação. “Pense nisso como um curto período de tempo para fazer coisas como corrigir erros de digitação, adicionar tags perdidas e muito mais”, diz a empresa.

Para este teste, os tuítes poderão ser editados algumas vezes nos 30 minutos seguintes à sua publicação. Os tuítes editados aparecerão com um ícone, carimbo de data e hora, além d e rótulo para que fique claro para os leitores que a publicação original foi modificada. Tocar no rótulo levará os espectadores ao histórico de edições, que inclui as versões anteriores.

“Por contexto, o limite de tempo e o histórico de versões desempenham um papel importante aqui”, avisa o Twitter, por meio de comunicado. “Eles ajudam a proteger a integridade da conversa e criam um registro acessível ao público do que foi dito.”