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Tudo sobre o caso romântico entre o CEO da Nvidia, Jensen Huang, e uma suposta espiã chinesa

Diretor executivo da Nvidia confessou no último fim de semana que manteve um relacionamento extraconjugal

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 17h53
Homem de costas com cabelo grisalho e óculos, ao lado de mulher sorridente com cabelo escuro e blusa rosa, ambos atrás de um vidro com escrita oriental amarela
Um dos encontros entre Jensen e Alice Huang, em Taipé (Reprodução/Fontes Variadas/AFP)
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No último domingo, 8, Jensen Huang, diretor-executivo da Nvidia, publicou uma carta em que pede desculpas pela mais recente polêmica em que o empresário está envolvido. De acordo com reportagens publicadas por veículos internacionais e documentos do governo americano, o CEO manteve um relacionamento romântico extraconjugal com a também empresária Alice Huang, apontada como espiã chinesa que levava informações da empresa à Pequim. 

O New York Times, no fim de outubro, publicou uma das primeiras reportagens sobre o caso, em que apontam a relação entre o CEO da Nvidia com a possível espiã chinesa. Após isso, outros veículos foram a fundo na história para descobrir quem era Alice Huang. Após as movimentações e a repercussão para a situação econômica da empresa, a relação com os EUA e a família de Huang, o executivo publicou um pedido de desculpas por manter o relacionamento. 

O caso

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De acordo com reportagem do Financial Times e do New York Times, a inteligência do governo americano já tinha noção do relacionamento “próximo” de Jensen e Alice, mas concluíram recentemente que a empresária e ex-executiva da Megaspeed, empresa de Singapura ligada a Nvidia, atuava como espiã para a inteligência chinesa. 

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Na mensagem deixada por Huang no domingo, ele admite a relação extraconjugal e pede desculpas à família. “Eu fui infiel com minha esposa. Minhas ações machucaram ela e meus filhos. Não há desculpas para o que eu fiz. Estou profundamente arrependido”, escreveu o executivo. Ainda não há informações oficiais sobre qual era o papel de Alice Huang no repasse de informações da empresa para a China. 

O ministro das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou que “a narrativa de uma suposta espiã chinesa é puramente uma acusação sem base, calúnia e difamação”. De acordo com a Reuters, a Megaspeed não respondeu de imediato a um pedido por comentários (por ter sido feito nesta segunda-feira, feriado em Singapura), e Alice Huang não respondeu aos primeiros contatos do New York Times, feitos no último mês. 

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A repercussão

A situação colocou todos os holofotes sobre Jensen Huang, sua família, a recente evolução da empresa no mercado de IA e a amizade entre o executivo e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Parte da “aliança” de Trump com empresários e investidores, Elon Musk, dono da SpaceX e Starlink, publicou um comentário em resposta a outro post que dizia como Huang foi “incrivelmente burro”, que suas ações foram “más para os EUA”, mas que ele era “insubstituível”. Musk afirmou que concorda com as opiniões. 

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Além dele, Trump também expressou suas opiniões à imprensa. Nesta segunda-feira, ele afirmou que considera Huang uma ótima pessoa e que ele tem feito “trabalhos incríveis”. Quando questionado se deveria ter agido anteriormente — já que as reportagens afirmam que Trump já sabia do caso antes dele ser revelado —, Trump concluiu que “não”, já que “ele provavelmente teve uma razão para isso”. 

Madison Huang, filha de Jensen Huang, desmarcou de última hora uma visita planejada à Seul, na Coreia do Sul, após o caso vir à tona. Madison atua como executiva da Nvidia e deveria participar de uma conferência com outras empresas, prevista para começar nesta segunda-feira. 

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Na carta escrita por Huang, ele afirma que sua família deu a ele apenas “amor e suporte”, e que eles merecem sua “honestidade e lealdade”. “Em vez disso, traí eles e destruí a vida que construímos juntos. Levo total responsabilidade pelo que fiz e pelo que causei, e aceito as críticas que virão com isso”, explicou. No final da mensagem, o executivo pediu que dessem privacidade a sua família, porque “eles não têm responsabilidade pelas minhas escolhas”. 

O conselho de diretores da empresa de Huang publicou, também no último domingo, uma curta nota em que afirma como eles irão investigar o caso de Huang com a empresária chinesa e a possibilidade dele ter vazado informações a ela.

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