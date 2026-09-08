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Tudo o que se sabe sobre evento da Apple que promete primeiro celular dobrável

Em seu primeiro ano como CEO, John Ternus apresenta a grande leva de produtos novos da Apple, que inclui o primeiro dobrável da empresa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 15h23
Interior de uma loja Apple com o logo da maçã iluminado no centro. Pessoas caminham pelo piso cinza, algumas observam produtos em mesas de madeira. Uma escada espiral de vidro e metal se destaca ao fundo, com prédios e árvores visíveis através das paredes de vidro
Apple deve entrar no mercado de dobráveis com seu primeiro celular do tipo (Cheng Xin/Getty Images)
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Nesta quarta-feira, 9, a Apple sedia seu novo “Apple Event”, momento do ano em que a empresa anuncia novidades para o setor de produtos, que conta sempre com uma nova família de iPhones. Dessa vez, além do esperado iPhone 18 Pro e suas outras vertentes, um novo integrante da família Apple entra na jogada. Até o momento chamado de iPhone Ultra, o evento de amanhã deve anunciar o primeiro celular dobrável da empresa. 

Sediado no Steve Jobs Theater, em Cupertino, na Califórnia, o evento deve trazer, além dos iPhones, novas versões do Apple Watch e dos AirPods. Além disso, marca o primeiro grande passo da empresa desde a saída do então CEO Tim Cook, que comandou a gigante americana por 15 anos. Agora John Ternus, novo CEO e ex-diretor de hardware, deve apresentar ao mundo as primeiras vitórias de sua gestão de uma das companhias mais conhecidas do planeta. 

Primeiro iPhone dobrável

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O grande trunfo da Apple está no lançamento do primeiro celular dobrável da empresa. Rumores mostram que a gigante americana já está na tentativa de desenvolver um celular dobrável perfeito há mais de uma década, mas conseguiu avançar com o produto a partir dos lançamentos de telefones de algumas rivais, como a Samsung. 

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Chamado de iPhone Ultra, ele deve ter o formato de um passaporte quando dobrado (similar ao Galaxy Z Fold 8, lançado em 2026), chip A20 Pro, dobradiças mais desenvolvidas que outros modelos no mercado e um preço que ultrapassa de início os US$ 2000, ou cerca de R$ 10 mil. 

Início da família 18

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Os primeiros lançamentos da família de iPhones 18 incluem as versões Pro, ou seja, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max. Os aparelhos “menos” avançados (como o iPhone 18 tradicional), devem chegar apenas no início de 2027. A aparência deve se manter similar à família 17, mas com novas opções de cores que envolvem o azul e o vermelho-escuro. Além disso, melhorias nas câmeras e chips feitos sob medida estão entre as novidades de hardware para os telefones. 

AirPods e Apple Watch

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Outros produtos em destaque devem ser os novos Apple Watches (o Series 12 e o Ultra 4) e os AirPods 5. No caso dos relógios, os avanços devem incluir mudanças visuais, além de recursos para saúde e atividade física. Uma dessas ferramentas é um sensor contínuo de frequência cardíaca, que deve funcionar independentemente do usuário se exercitar ou não. 

Os AirPods, por sua vez, ainda não serão a nova versão recentemente vazada, em que a empresa tenta adicionar câmeras e IA (em um formato similar aos óculos inteligentes) aos fones de ouvido. Apesar disso, devem chegar com novas ferramentas para cancelamento de ruído.

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