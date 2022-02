Truth Social, a rede social criada por Trump, entra em fase de testes

Um ano depois de ser expulso do Facebook, do Twitter e do YouTube, Donald Trump prepara sua volta triunfal ao mundo das redes sociais com uma plataforma própria, Truth Social. Segundo a agência Reuters, cerca de 500 usuários estão usando uma versão de teste do ambiente virtual.

À frente da iniciativa, o Trump Media & Technology Group (TMTG), nova empresa de mídia e tecnologia do ex-presidente dos Estados Unidos, promete oferecer uma “experiência envolvente e livre de censura” no aplicativo. O presidente-executivo do TMTG, Devin Nunes, disse que o lançamento ocorrerá até o fim de março.

No Truth Social, as publicações são chamadas de “verdade”, o equivalente a um post no Facebook ou a um tuíte. Não há anúncios, de acordo com o que foi divulgado até agora. Os usuários escolhem quem eles seguem e a linha do tempo é uma mistura de postagens individuais e uma lista de notícias. Eles serão alertados se alguém os mencionar ou começar a segui-los.

Até quarta-feira, a conta de Trump no Truth Social (@realDonaldTrump), verificada com um selo vermelho, contava 317 seguidores. Há três dias, ele publicou: “Prepare-se! Seu presidente favorito estará com você em breve!”. O ex-presidente americano tinha 88 milhões de seguidores no Twitter, antes de ser colocado para fora pelo microblog. Em um tuíte, Donald Trump Jr. destacou o primeiro post de seu pai.

Time for some Truth!!! pic.twitter.com/jvyteDb5gW — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 15, 2022

Na manhã de quarta, o TMTG lançou uma versão atualizada do aplicativo, “Truth Social 0.9”. O grupo está testando correções de bugs para “re-verdades”, sua versão de retuíte, “proporções e compactação de imagem, tratamento de erros aprimorado e criação de contas”.