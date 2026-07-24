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Trump diz que União Europeia pagará ‘preço muito alto’ após multa ao Google

Valor da multa chegou aos 890 milhões de euros e foi dado com base em legislação europeia que impede trustes e monopólios

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 15h50
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho, usa uma gravata amarela com pontos e um broche da bandeira dos EUA. Ele está em um pódio com microfone, com a bandeira americana desfocada ao fundo
 (Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images)
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Trump diz que União Europeia pagará ‘preço muito alto’ após multa ao Google Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta sexta-feira, 24, que a União Europeia pagará um “preço muito alto” após o órgão regulador da UE, a Comissão Europeia, aprovar mais duas multas ao Google por descumprimento do Digital Markets Act (DMA), legislação que busca impedir monopólios e trustes no bloco. Desta vez, o valor total das multas chegou aos 890 milhões de euros (ou cerca de 5,1 bilhões de reais). 

Em sua rede social Truth Social, Donald Trump afirmou que a União Europeia “rouba” empresas dos EUA, e prometeu reverter as multas, além de ameaçar novas tarifas ao bloco. Na mensagem, ele cita multas à Apple, Meta e Amazon, todas em valores que ultrapassam a casa dos bilhões de dólares. Ele caracteriza a ação da UE como “ilegal e extremamente discriminatória”, e declarou que o governo começara uma investigação baseada na Seção 301 da Lei do Comércio americana, que permite que os EUA investiguem práticas estrangeiras consideradas discriminatórias. Por fim, ele disse que “a União Europeia pagará um preço alto por essa conduta ilegal e antiética”. 

As duas sanções ao Google foram anunciadas na última quinta-feira, 23, e foram emitidas por duas razões diferentes. A primeira, no valor de 460 milhões de euros (ou cerca de 2,6 bilhões de reais), por favorecer serviços da própria empresa em seu serviço de busca, o Google Search. A segunda, no valor de 430 milhões de euros (cerca de 2,4 bilhões de reais), por restringir desenvolvedores de aplicativos dentro da loja oficial da empresa, o Google Play. 

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Esse valor total representa a maior sanção já imposta por Bruxelas a uma empresa com base no DMA. Após o anúncio, o representante comercial da Casa Branca (USTR), Jamieson Greer, advertiu que a multa representa “um verdadeiro risco para a manutenção da estabilidade (comercial) transatlântica”.

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