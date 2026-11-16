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Donald Trump sugeriu a volta de Jensen Huang ao comando da Nvidia, após a demissão do CEO em meio a um escândalo de espionagem. Huang teria se envolvido com uma empresária chinesa suspeita de ser espiã, que desviou chips da Nvidia. Trump afirma que a segurança nacional não foi comprometida e personalidades do Vale do Silício apoiam o retorno. A Nvidia perdeu bilhões desde o ocorrido.

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O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta segunda-feira, 16, que veria com bons olhos que Jensen Huang fosse restituído como diretor-executivo da gigante de chips de inteligência artificial Nvidia, depois que Huang se demitiu na semana passada em meio a um escândalo de espionagem.

“Acho que seria bom que Jensen voltasse; muita gente está pedindo por Jensen… Acreditam que Jensen deveria voltar. Certamente não é má ideia”, disse Trump a jornalistas antes de iniciar uma viagem à Ásia. No cargo desde 1993, Huang se demitiu na última quinta-feira após uma polêmica sobre suas relações extraconjugais, em particular com Alice Huang, uma empresária chinesa suspeita de ser espiã de Pequim.

Alice Huang chefiou uma empresa com sede em Singapura, a Megaspeed, suspeita de ter desviado chips de última geração da Nvidia para a China apesar das restrições vigentes destinadas a preservar a vantagem dos Estados Unidos no setor da IA. Segundo Trump, a segurança nacional “não foi comprometida” pela relação entre o agora ex-diretor-executivo da Nvidia e Alice Huang.

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Alice Huang “poderia não ser uma espiã”, acrescentou o presidente americano. Durante o fim de semana, Elon Musk (CEO da Tesla e da SpaceX), além de várias personalidades do Vale do Silício, como o fundador da Uber Travis Kalanick, assinaram uma carta aberta pedindo a reincorporação de Jensen Huang ao cargo.

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Os signatários pediram para o conselho de administração do grupo “trazer Jensen de volta enquanto uma investigação independente estabelece os fatos”, a menos que sejam apresentadas “provas convincentes de que sua demissão é do interesse da Nvidia”.

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Sob o comando de Jensen Huang, a Nvidia se tornou um dos alicerces da tecnologia americana, financiando centros de dados e startups, ao ponto de ser apelidada de “banco central da IA”. O grupo perdeu mais de 500 bilhões de dólares (R$ 2,82 trilhões, na cotação atual) em valor de mercado desde que o escândalo veio à tona. Seus resultados trimestrais devem ser publicados na terça-feira.

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(com AFP)