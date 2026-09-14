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Tecnologia

Trump chama de ‘conspiração doentia’ pedidos de cautela com o desenvolvimento da IA

Executivos da IA pediram cautela com o desenvolvimento da tecnologia; presidente americano acredita que não deve haver medidas de segurança

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 14h21 | Atualizado em 14 set 2026, 14h26
Donald Trump, com cabelo loiro e pele avermelhada, visto de perfil, olhando para a direita, com expressão séria. Ele veste terno escuro e camisa branca, e está parcialmente escondido por uma parede branca à esquerda. Ao fundo, cortinas verticais bege e detalhes escuros
Trump já havia comentado brevemente sobre o caso na noite de domingo, em coletiva de imprensa (Anna Moneymaker/Getty Images)
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Trump chama de ‘conspiração doentia’ pedidos de cautela com o desenvolvimento da IA Priorizar nos meus resultados Google

O presidente americano Donald Trump declarou nesta segunda-feira, 14, que o recente movimento de interrupção do desenvolvimento das inteligências artificiais (IA), encabeçado por executivos de empresas de tecnologia como Dario Amodei (Anthropic), Sam Altman (OpenAI) e Elon Musk (xAI), seria uma “conspiração doentia” contra o avanço da IA e dos centros de dados. 

A declaração, feita através de um post na rede social de Donald Trump, a Truth Social, afirma ainda que a China é a “única feliz” com a ideia de interrupção no desenvolvimento das IAs. Trump afirma que os únicos controles e medidas de segurança para a tecnologia deveriam ser “um presidente forte e inteligente (com alto QI), coisa que os EUA têm de sobra”. “Quem quer que ganhe a IA, ganha!”, escreveu em seu post.

O presidente acusa também o CEO da Anthropic, Dario Amodei, durante a postagem. Segundo ele, o governo americano já impediu diversas pessoas de “fazerem coisas más”, e coloca Amodei como exemplo, “que agora finge ser um anjinho perfeito”, afirmou. Trump tem feito declarações sobre os limites da IA desde o início dos pedidos de cautela sobre o futuro da tecnologia no último fim de semana, encabeçados pelos CEOs de grandes empresas. 

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Nos últimos dias, vários executivos de empresas que desenvolvem inteligências artificiais vieram a público sugerir a desaceleração desses planos. Dario Amodei, CEO da Anthropic (Claude), Sam Altman, CEO da OpenAI (ChatGPT), Demis Hassabis, diretor do Google DeepMind e Elon Musk, dono da xAI (empresa de IA conectada à SpaceX, também de Musk), concordaram em posts nas redes sociais com uma proposta publicada por Amodei em seu X (antigo Twitter) no último sábado, 12, nomeada “We Must Pace Frontier”, em que o CEO aborda o ponto atual das IAs e os prováveis perigos que possam surgir caso o processo desenvolvimento da tecnologia seja interrompido. 

As declarações e pedidos de cautela surgiram após a viralização de uma thread no X, escrita por um ex-funcionário da Anthropic, Jacob Coxon, que acusava a empresa e a OpenAI de ignorarem o perigo que a evolução da IA pode trazer, além de acusá-las de buscarem o “fim da humanidade” com a tecnologia. Após a publicação ganhar alcance, outros funcionários da empresa vieram em defesa de Coxon, e concordaram com sua opinião.

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Veja abaixo a declaração completa do presidente americano

“Os únicos controles ou ‘medidas de segurança’ que a IA precisa é de um PRESIDENTE FORTE E INTELIGENTE (alto QI!), e os EUA o têm, de sobra! A administração TRUMP já parou ‘pessoas’ de fazerem ‘coisas’ más, ou potencialmente más, como o Dario (Anthropic!), que agora finge ser um ‘anjinho perfeito’ — e continuaremos a fazê-lo! Já temos poderes CRIMINAIS e REGULATÓRIOS tremendos sobre essas empresas! Existe uma conspiração doentia acontecendo contra a IA e os Data Center, e o único feliz com isso é a China. QUEM QUER QUE GANHE A IA, GANHA! Nós estamos à frente da China, e de todos os outros, e continuaremos assim. Conspiracionistas, Traidores da pátria, traidores, e informantes, CUIDADO! Obrigado por sua atenção sobre o assunto! President DONALD J. TRUMP”

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