Trump afirma que EUA tratará como ‘inimigo’ quem não usar termo ‘superinteligência’ em vez de ‘IA’
Mudança de nome proposta pelo presidente vem para suavizar as preocupações sobre a tecnologia
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, 8, que a Casa Branca passará a considerar todos que utilizam o termo “Inteligência Artificial”, em vez de “Superinteligência” — recentemente impulsionado pelo presidente — como “inimigos”. A afirmação foi publicada na rede social de Trump, a Truth Social.
“A Casa Branca considera qualquer um que utiliza o termo ‘Inteligência Artificial’, em vez do muito bem aceito, novo e mais correto ‘Superinteligência’, o ‘INIMIGO’!”, afirmou o presidente. Trump anunciou a “mudança” de nome em setembro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Em seguida, ele assinou um decreto para impor a terminologia nova aos órgãos governamentais dos EUA.
Líderes do mercado de IA, como Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, começaram a utilizar o termo em mensagens no X (antigo Twitter). A ideia de Trump é dar ao termo uma conotação positiva, distante da preocupação crescente ao redor do mundo sobre os destinos e segurança real da tecnologia.
(com AFP)