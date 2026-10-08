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Tecnologia

Trump afirma que EUA tratará como ‘inimigo’ quem não usar termo ‘superinteligência’ em vez de ‘IA’

Mudança de nome proposta pelo presidente vem para suavizar as preocupações sobre a tecnologia

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 17h46
Donald Trump, com terno azul e gravata azul clara, olha sério para a câmera, enquanto Mark Zuckerberg, de terno preto e gravata vinho, gesticula ao falar
Aliados: assim como Trump, Zuckerberg, da Meta, também tem usado o termo (Kevin Dietsch/Getty Images)
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Trump afirma que EUA tratará como ‘inimigo’ quem não usar termo ‘superinteligência’ em vez de ‘IA’ Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou nesta quinta-feira, 8, que a Casa Branca passará a considerar todos que utilizam o termo “Inteligência Artificial”, em vez de “Superinteligência” — recentemente impulsionado pelo presidente — como “inimigos”. A afirmação foi publicada na rede social de Trump, a Truth Social. 

“A Casa Branca considera qualquer um que utiliza o termo ‘Inteligência Artificial’, em vez do muito bem aceito, novo e mais correto ‘Superinteligência’, o ‘INIMIGO’!”, afirmou o presidente. Trump anunciou a “mudança” de nome em setembro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Em seguida, ele assinou um decreto para impor a terminologia nova aos órgãos governamentais dos EUA.

Líderes do mercado de IA, como Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, começaram a utilizar o termo em mensagens no X (antigo Twitter). A ideia de Trump é dar ao termo uma conotação positiva, distante da preocupação crescente ao redor do mundo sobre os destinos e segurança real da tecnologia. 

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(com AFP)

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